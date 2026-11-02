世界機械人登泰山賽 90支隊伍參戰 「春晚同款」宇樹G1過熱退賽被抬下山(有片)

首屆CMG世界機械人登泰山大賽周日(2日)在山東泰安舉行，近90支隊伍沿泰山紅門至中天門的登山步道，展開實景山地競技。賽道全長約3.9公里，需攀越逾3,100級石階，沿途地勢起伏、彎道眾多，對機械人的運動控制、動態平衡及環境感知能力構成考驗。 今次賽事設有人形機械人競速賽、足式機械人(機械狗)競速賽、足式機械人負重賽及外骨骼機械人助力等正式項目，另有全域機動探路挑戰賽，讓輪式、履帶式、球形及其他特殊構型機械人展示全地形通行能力。

比賽期間連裁判亦要面對體能挑戰。據報主辦方在排位賽時發現，部分裁判難以全程尾隨機械人進行紀錄工作；至預賽階段，由於機械人攀爬速度超出預期，負責追蹤監考的裁判一度無法跟上步伐，組委會最終臨時調整賽制，改以固定檢查點方式記錄各隊表現。 根據央視公布的成績，人形機械人競速賽正賽賽段由智身凌岳隊奪冠，以27分26秒完成紅門廣場至斗母宮路段；同隊亦在挑戰賽段(斗母宮至壺天閣)獲得「勇闖巔峰獎」，時間為55分34秒。足式機械人競速賽冠軍由北京靈翌科技隊奪得，時間為43分41秒；足式機械人負重賽則由靈锶智能靈獅隊稱王，最終取得400分，時間為1小時51分29秒。

負重賽須運送西瓜雞蛋 機械人跌倒偏離路線會被罰 賽事除了比拼速度，亦着重實際應用能力。在負重賽中，參賽機械人須將救援物資，以及西瓜、雞蛋等易碎物品運送上山，考驗其平衡能力及載運表現。 由於賽道布滿石級及斜坡彎道，工作人員不得出手干預，機械人一旦跌倒、衝出賽道或出現其他失誤，便會遭扣分或罰時。有現場畫面顯示，部分機械人在最後一段上山梯級時搖搖晃晃，甚至出現「上一步退三步」情況；亦有機械人需由操作員以繩索牽引完成賽事。

備受關注的宇樹機械人亦有參與今次比賽。宇樹科技官方派出A2及B2兩款四足機械人，參加足式機械人競速賽及負重賽，最終取得1金2銀。不過，被稱為「春晚同款」的宇樹G1開發版則未能完成賽事。據操作員介紹，機械人在途中因過熱出現狀況，基於安全考慮決定退賽，其後由工作人員以擔架抬下山，相關畫面在網上廣泛流傳。 今次賽事由央視主辦，屬「智競未來——首屆智能機械人應用技能大展」重要活動之一。央視新聞及央視體育新媒體同步直播本次賽事，截至目前累計觀看人次已超過1,600萬。

比賽片段︰