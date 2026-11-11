北京銀杏景點｜地壇公園、大覺寺等4個賞秋好去處 細味京城

秋風漸起，北京的銀杏也換上金黃秋裝。從公園大道、壇廟園林，到村落街道、千年古寺，同樣一抹秋色，卻有不同風情。不妨一起放慢腳步，走訪地壇公園、北京中山公園、白家疃村及大覺寺4處北京銀杏美景，在落葉與古建之間，細味京城的秋意。
文章出處：「當代中國」網站
地壇公園：漫步金黃大道 感受京城秋日生活
地壇公園位於北京市東城區安定門外，始建於明嘉靖九年（1530年），與天壇呼應，秉承「天圓地方」傳統，是明清兩代皇帝祭地的場所，如今則是市民散步、休憩的公園。
昔日莊嚴的皇家壇廟，到了秋天，也多了一份親切的生活氣息。 園內銀杏大道是經典賞秋景觀，沿路樹木在深秋換上金衣，枝葉交織成一條明亮的步道。
走在樹下，不妨先收起手機，抬頭看看陽光如何穿過扇形葉片，再沿着落葉點綴的小路慢慢前行。
風吹過時，枝頭沙沙作響，偶爾飄下幾片黃葉，讓人不自覺停住腳步。 比起匆匆拍下一張「到此一遊」的打卡照，地壇更適合留一段時間散步，慢步賞銀杏，亦能從中看看古老壇廟如何融入今天的城市生活，感受京城秋日不疾不徐的節奏。
地壇公園資料
地址：北京市東城區安定門外大街
開放時間：5月至10月6:00–21:30；11月至翌年4月6:00–20:30
門票：成人人民幣2元，部分院落另收費
建議逗留時間：1.5–2小時
北京中山公園：社稷壇前賞銀杏 紅牆金葉相映成趣
除了地壇公園，位於天安門西側的中山公園，同樣亦是北京深秋觀賞銀杏的絕佳去處。
中山公園，前身是始建於明永樂十八年（1420年）的社稷壇，曾是明清皇帝祭祀土地與穀物之神的場所。因此，這裏的秋色，除了銀杏的金黃，也有壇廟園林的歷史色彩。
社稷壇南側的銀杏大道，是中山公園內最值得駐足的位置，深秋時節，挺拔的銀杏換上金黃秋裝，枝葉在紅牆前舒展，讓原本莊重的壇廟園林多了幾分明亮與柔和。
遊覽時，不妨先沿大道看樹，再換個角度，把紅牆身、枝幹與落葉一同收入鏡頭：近看是扇形葉片的細緻紋理，遠看則是金黃樹冠與壇牆構成的秋日畫面。一段紅牆、幾枝銀杏，足以勾勒出北京秋天的古樸韻味。
北京中山公園資料
地址：北京市東城區中華路4號
開放時間：9月至10月6:00–21:00；11月至翌年3月6:30–20:00
門票：成人人民幣3元，部分園區另收費
建議逗留時間：1.5–2小時
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白家疃村：走進村落尋秋 看街道染上金黃
下一站，讓我們遠離北京中心市區，走訪坐落於海淀區溫泉鎮的白家疃村（「疃」廣東話讀音：「獨」）、西山腳下，這裏的賞杏看點，就藏在白家疃氣站門前的林蔭小路。
氣站原是生活燃氣供應站，門前道路卻因兩旁銀杏的秋色，成為引人駐足的風景。與地壇公園和中山公園內開闊的銀杏大道不同，這條小路最吸引人的，是兩旁銀杏相互交織的景致。
白家疃村的銀杏樹向道路中央伸展，金黃葉片在頭頂連成一片，彷彿走進一條金色長廊。深秋時，飄落的銀杏葉鋪滿小徑，從枝頭到腳下都是暖暖的秋色，隨手拍下同行者漫步的背影，已是一幅動人的秋日畫面。
拍照時，不妨順着小路取景，利用道路的延伸感，帶出銀杏環抱的層次；也可以讓同行的人走在前方，留下背影，呈現步入金色長廊的畫面。
這裏不靠古建襯托，單是樹形與小徑的配合，已自成一景。順帶一提，由於白家疃村氣站並不屬於景點，所以賞景時亦應留意現場通行安排，不要進入作業範圍。
白家疃村資料
地址：北京市海淀區溫泉鎮白家疃氣站門前小路
開放時間：無統一遊覽時間，建議日間前往
門票：免費
建議逗留時間：30分鐘至1小時
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大覺寺：千年古樹披金 古寺庭院細味秋深
大覺寺位於北京市海淀區蘇家坨鎮、陽台山南麓，是始建於遼代的古寺，以清泉、古樹及清幽環境聞名。
寺內最值得駐足的秋景，是無量壽佛殿前的兩株古銀杏。據北京市文物局介紹，這對銀杏一雌一雄，均來自遼代，樹齡已逾千年，堪稱西山銀杏之冠，享負盛名。
深秋時節，金黃枝葉與古樸殿堂相互映襯，落葉散滿庭院，讓人忍不住停下腳步，細看古樹歷經歲月的姿態。
賞銀杏之餘，不妨抬頭留意大覺寺無量壽佛殿簷下乾隆御筆「動靜等觀」匾額。乾隆亦曾以「古柯不計數人圍，葉茂孫枝綠蔭肥」描寫寺內銀杏，道出古樹枝幹粗壯、綠蔭濃密的景象。
大覺寺資料
地址：北京市海淀區蘇家坨鎮大覺寺路9號
開放時間：9:00–17:00，16:30停止售票
門票：成人人民幣20元
建議逗留時間：1.5–2小時
以上為賞杏季節資訊，開放時間及票價以最新公告為準。
如今再看眼前的金黃，便不只是欣賞一季秋色，風吹葉動，古樹靜立，殿前一景，將千年歲月與眼前秋意連在一起。今個秋天，不妨來北京賞秋吧！
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