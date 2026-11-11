北京銀杏景點｜地壇公園、大覺寺等4個賞秋好去處 細味京城

走在樹下，不妨先收起手機，抬頭看看陽光如何穿過扇形葉片，再沿着落葉點綴的小路慢慢前行。 風吹過時，枝頭沙沙作響，偶爾飄下幾片黃葉，讓人不自覺停住腳步。 比起匆匆拍下一張「到此一遊」的打卡照，地壇更適合留一段時間散步，慢步賞銀杏，亦能從中看看古老壇廟如何融入今天的城市生活，感受京城秋日不疾不徐的節奏。 地壇公園資料 地址：北京市東城區安定門外大街

開放時間：5月至10月6:00–21:30；11月至翌年4月6:00–20:30

門票：成人人民幣2元，部分院落另收費

建議逗留時間：1.5–2小時

北京中山公園：社稷壇前賞銀杏 紅牆金葉相映成趣 除了地壇公園，位於天安門西側的中山公園，同樣亦是北京深秋觀賞銀杏的絕佳去處。 中山公園，前身是始建於明永樂十八年（1420年）的社稷壇，曾是明清皇帝祭祀土地與穀物之神的場所。因此，這裏的秋色，除了銀杏的金黃，也有壇廟園林的歷史色彩。 社稷壇南側的銀杏大道，是中山公園內最值得駐足的位置，深秋時節，挺拔的銀杏換上金黃秋裝，枝葉在紅牆前舒展，讓原本莊重的壇廟園林多了幾分明亮與柔和。

白家疃村：走進村落尋秋 看街道染上金黃 下一站，讓我們遠離北京中心市區，走訪坐落於海淀區溫泉鎮的白家疃村（「疃」廣東話讀音：「獨」）、西山腳下，這裏的賞杏看點，就藏在白家疃氣站門前的林蔭小路。 氣站原是生活燃氣供應站，門前道路卻因兩旁銀杏的秋色，成為引人駐足的風景。與地壇公園和中山公園內開闊的銀杏大道不同，這條小路最吸引人的，是兩旁銀杏相互交織的景致。 白家疃村的銀杏樹向道路中央伸展，金黃葉片在頭頂連成一片，彷彿走進一條金色長廊。深秋時，飄落的銀杏葉鋪滿小徑，從枝頭到腳下都是暖暖的秋色，隨手拍下同行者漫步的背影，已是一幅動人的秋日畫面。

大覺寺：千年古樹披金 古寺庭院細味秋深 大覺寺位於北京市海淀區蘇家坨鎮、陽台山南麓，是始建於遼代的古寺，以清泉、古樹及清幽環境聞名。 寺內最值得駐足的秋景，是無量壽佛殿前的兩株古銀杏。據北京市文物局介紹，這對銀杏一雌一雄，均來自遼代，樹齡已逾千年，堪稱西山銀杏之冠，享負盛名。 深秋時節，金黃枝葉與古樸殿堂相互映襯，落葉散滿庭院，讓人忍不住停下腳步，細看古樹歷經歲月的姿態。 賞銀杏之餘，不妨抬頭留意大覺寺無量壽佛殿簷下乾隆御筆「動靜等觀」匾額。乾隆亦曾以「古柯不計數人圍，葉茂孫枝綠蔭肥」描寫寺內銀杏，道出古樹枝幹粗壯、綠蔭濃密的景象。