上海男未過試用期報復公司 偷改佣金計法轉走數百萬

上海有一間國貨消費品企業發現公司的佣金計算方法遭人惡意篡改，令原應支付予直播團隊的數百萬元人民幣佣金被轉到第三方公司。公安調查後，發現有一名離職員工因不滿未通過試用期，於是修改後台的佣金計算法來報復。(網上圖片)

上海有一間國貨消費品企業發現公司的佣金計算方法遭人惡意篡改，令原應支付予直播團隊的數百萬元人民幣佣金被轉到第三方公司。公安調查後，發現有一名離職員工因不滿未通過試用期，於是修改後台的佣金計算法來報復。

上海市靜安公安分局表示，10月17日，當地一間國貨消費品企業報警，指佣金結算信息數據被人惡意篡改，原本應結算給直播團隊的數百萬推廣佣金，被劃轉至第三方公司，損失數百萬元。

雙11促銷期間作案擴大損失

調查發現，離職員工胡某有重大嫌疑。經查，胡某於1月入職，因未通過6個月試用期考核，心生怨念，發現自己和另一名離職員工的後台權限尚未注銷，便修改對方賬號信息，10月15日晚上9時於網吧作案非法控制系統賬號，並轉移直播推廣鏈接歸屬，擅自將佣金與服務費比例翻倍上調。當晚8時至凌晨是直播成交高峰，企業按被篡改後的比例結算相關訂單，本該發放給直播團隊的推廣費用流入第三方賬戶，4小時內直接經濟損失達數百萬元。