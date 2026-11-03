青海重傷雪豹「凌小寒」10月初獲救　搶救26日後不治

青海省野生動物救護繁育中心11月2日晚證實，曾引發網民關注的幼雪豹「凌小寒」，經過26日搶救後傷勢過重不幸死亡，得年約5個月。醫療團隊初步研判，凌小寒死因為腦出血、腦水腫併發顱內感染，導致循環及呼吸系統衰竭。 根據救護中心說明，2026年10月6日青海湖景區管理局天峻管理分局的巡護人員在快爾瑪保護站轄區發現一隻精神萎靡、失去行動能力的雪豹幼崽，懷疑牠與成年雪豹走失或被遺棄。由於環境寒冷、幼豹身體虛弱，救援人員先將牠安頓，提供保暖用品及食物、食水，隔日轉送至青海省野生動物救護繁育中心。

獲救時僅重3.75公斤 嚴重脫水 救護中心依照牠獲救時間接近「寒露」節氣，將牠命名為「凌小寒」。經檢查，牠是一隻約5個月大的雄性雪豹，體重僅3.75公斤，並有嚴重脫水、瘦弱及營養不良等情況。醫療團隊隨即提供營養、抗感染等治療。

然而，治療期間「凌小寒」神經多次長時間嚴重抽搐等症狀。10月22日，中心聯合中國農業大學獸醫專家團隊進行電腦斷層（CT）檢查，確認牠頭顱多處骨折、多處腦出血及腦水腫，傷勢相當嚴重，具體受傷原因仍不明。 頭顱多處骨折及腦水腫 儘管醫療團隊持續調整治療方法，助「凌小寒」一度略為好轉。11月1日凌晨2時，牠突然陷入昏迷，並出現心肺衰竭，經搶救後宣告不治，於凌晨2時28分死亡。 救護中心後續與中國農業大學金藝鵬教授團隊會診，初步確認「凌小寒」因腦出血、腦水腫及顱內感染，最終引發循環與呼吸系統衰竭。中心表示，這是首次面對重症顱腦損傷的雪豹救治案例，加上幼豹年紀尚小、體況虛弱，對醫療團隊而言是極大挑戰，對未能挽救牠的生命深感遺憾。