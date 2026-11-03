江西女赴港睇演唱會累全家 官方證2000元低保被取消

內地社交平台9月流傳一名江西贛州女學生家境貧困，全家每月依靠約2000元人民幣(下同)低保金維持生活下，湊了大約3000到5000元赴香港看偶像的演唱會。事件引起廣泛關注。最新消息指，該家庭已被取消低保待遇。

內媒《二三里資訊》今日（3日）報道，贛州經開區社會事務管理局工作人員表示，涉事女子的家庭低保已經取消。該市經開區宣傳部工作人員表示，依法依規進行處置，具體措施不便透露。

全家每月依靠2000元維持生活

9月初，江西一名網民發帖稱，她在當地就讀中專的表妹屬於低保戶家庭，全家每月依靠約2000元人民幣低保金維持生活，癡迷追星的她靠打暑期工，加上平時省下來的部分補助，湊了大約3000到5000元去香港看偶像的演唱會。但出發前，她和家人被當地扶貧人員警告「去了就沒低保」。表妹從香港返鄉後，民政部門依據其出境記錄啟動資格審查，最終取消全家低保。