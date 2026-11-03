江西女赴港睇演唱會累全家 官方證2000元低保被取消

內地社交平台9月流傳一名江西贛州女學生家境貧困，全家每月依靠約2000元人民幣(下同)低保金維持生活下，湊了大約3000到5000元赴香港看偶像的演唱會。事件引起廣泛關注。最新消息指，該家庭已被取消低保待遇。
內媒《二三里資訊》今日（3日）報道，贛州經開區社會事務管理局工作人員表示，涉事女子的家庭低保已經取消。該市經開區宣傳部工作人員表示，依法依規進行處置，具體措施不便透露。
全家每月依靠2000元維持生活
9月初，江西一名網民發帖稱，她在當地就讀中專的表妹屬於低保戶家庭，全家每月依靠約2000元人民幣低保金維持生活，癡迷追星的她靠打暑期工，加上平時省下來的部分補助，湊了大約3000到5000元去香港看偶像的演唱會。但出發前，她和家人被當地扶貧人員警告「去了就沒低保」。表妹從香港返鄉後，民政部門依據其出境記錄啟動資格審查，最終取消全家低保。
該網民稱，取消低保對表妹一家打擊很大，「她們家完全就是天塌了」，事件卻引起各界關注。贛州市經開區社會事務管理局及寢稱帖文所指「女孩」為轄區居民黃某某，由於其自行前往香港觀看演唱會，觸發低保對象動態監測預警，社區幹部及時向其進行政策宣傳和提醒，其家屬擔心會因此被取消低保資格，故在網絡發布信息，希望尋求相關幫助。
內地律師趙良善認為，低保是民生兜底保障，依據《社會救助暫行辦法》，家庭經濟狀況不再符合條件時，民政部門可依法取消低保待遇。