前海博物館｜深圳前海無敵靚景 5個展覽免費睇國寶（附交通教學）

深圳前海灣畔，一座臨海而建的巍峨建築即將揭開神秘面紗。 10月30日，由深圳市人民政府與中國國家博物館（國博）共同打造的前海博物館正式開館，為深圳新時代十大文化設施之一。博物館背倚大小南山、面朝前海灣，坐擁270°「山、海、城」全景，山光海色盡收眼底。 開館即迎八大展覽、3,000餘件文物，當中10件國博明星國寶更是首次走出北京。國粹瑰寶，如今都可以在深圳欣賞得到了。 前海博物館坐落在前海的前灣四路，與前海石公園隔水相望。遠遠望去，它像一棵朝着海岸慢慢生長的大樹，完全打破了傳統博物館的嚴肅之感。

外型取自中式建築「重檐飛揚」 內外設計有巧思 博物館位於前海合作區前灣片區核心，佔地約3.2萬平方米，總建築面積12.6萬平方米，樓高68米，地上7層、地下3層。以佔地面積計算，差不多有兩個香港故宮文化博物館那麼大。 場館由中國工程院院士何鏡堂主持設計，以「文明之樹、時代明燈」為理念，外觀則取自中國傳統建築「重檐飛揚」的意象。設計團隊以層層舒展的疊檐設計，由下而上逐層出挑，如大樹枝葉向海而生。 設計的巧思不止於外形。館內南北兩側建有無柱觀景空間，270°「山、海、城」全景開闊：北望前海灣波光，南眺大小南山翠色。

傳統博物館把景觀關在門外，前海博物館則把山海引進館內，觀眾於高處看展之餘，摩天輪與環灣天際線一覽無遺——建築本身，已是第一件展品。

八大展覽 3000件文物 五展覽全部免費看 開館即迎八大展覽、3000餘件文物，涵蓋禮器重鼎、傳世美玉、歷代名瓷、絲路遺存、造像瑰寶五大門類。館方以「文明起源、文明肌理、文明演進、文明底色、文明未來」五方面，構建起「從文明溯源到時代迴響」，一幅中華文明多元一體的歷史圖景徐徐展開。 份量最重的是「簡明中國古代通史陳列」、「瑤光映世——中國古代玉器」、「窯火凝珍——中國古代瓷器」三大展覽，展品全部來自國家博物館館藏，當中不少珍品首次走出國博、走出北京。

其餘五展各擅勝場，分別有青花瓷、禮樂文明、絲路文明、造像藝術，以及與攜手騰訊而成的數字展，以人工智能、數字孿生等技術，讓北京中軸線、敦煌莫高窟、殷墟甲骨文等文化資源「活」起來。 值得留意，以上通史陳列及玉器、瓷器、造像藝術、數字展共五項，均可實名免費預約；「青花青」、「鐘鼎昭禮」、「長風萬里」三個特展則須購票入場。所有安排，均適用於香港地區，那便是說港人可以北上免費看國寶了。

十大國寶首次南下 每件均屬「鎮館級」 最令文博迷沸騰的，是10件國博明星國寶首次走出北京、南下深圳，悉數在通史陳列展廳亮相。 商代子龍鼎 因腹壁鑄有「子龍」二字銘文得名，是商代圓鼎中體積最大者，一鼎在手，盡見商王朝氣象。 西周晚期虢季子白青銅盤 銅盤是商代至戰國時期流行的一種水器。小盤盛水用來洗手、洗臉，大盤用來洗浴。盤內鑄銘文111字，代表西周晚期金文正體的最高成就。 良渚文化碧玉琮 共19節，是目前國內所見最高的玉琮之一。每節琢刻簡化的神人獸面紋，為國內所見最高的玉琮，反映五千多年前的先民如何以玉為禮、以琮通神。

船形彩陶壺 距今約7,000至6,000年，1958年出土於陝西寶雞北首嶺，為先民的隨身水壺。壺身形似一艘獨木舟，是先民製造舟船、掌握捕魚技術的實物見證。 西漢錯金銀雲紋銅犀尊 犀牛昂首佇立，雙眼鑲黑色料珠，通體錯金銀雲紋細如游絲。兩千年前的「金工」技藝，今天看來依然令人驚嘆。 清乾隆霽青釉粉彩描金燕耳尊 霽青象徵「河清」，燕與「晏」諧音，暗藏「海晏河清，四海承平」的吉語，盡顯乾隆時期粉彩的巔峰工藝。 遼代鎏金鹿紋銀雞冠壺 契丹族皮囊壺造型配上承自唐代的金銀工藝。這件器物，盛載着半部遼代文化交融史。

其餘三件，分別為彩繪石雕武士石刻、明代益莊王墓鑲寶石金冠、宋代鈞窯玫瑰紫海棠式花盆。每件都有來頭，每件都是各自門類的標桿。十大國寶的展期至2027年1月3日，到期後全部都會返京，文博迷要注意了。 前海博物館由2018年9月開始籌建，由深圳市人民政府與中國國家博物館共同合作興建「中國國家博物館·深圳館」，其後定名「前海博物館」，2026年10月30日正式開館，前後八年建成。目標是建成一座國家級、綜合性、開放型、智慧型、國際化的博物館。國寶南下，以後想看國博珍藏，不用再飛北京。

深圳前海博物館資料 地址：深圳前海合作區前灣4路272號

交通：地鐵5號線前灣公園站C出口，轉公交M158/M409/前灣環巴T208

開放時間：10:00-18:00 (周一閉館)