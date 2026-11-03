貴州男失散34年尋親成功　與養父母斷絕來往被批忘恩負義

貴州一名男子胡龍在出生兩個多月大時，被「拐子佬」強行抱走，輾轉被賣到福建收養家庭。親生父母多年來耗盡家財尋子，母親塗國芳更因長期思念兒子、以淚洗面，導致右眼失明。歷經34年骨肉分離，胡龍終於在2026年1月28日與親生父母團聚。胡龍決定留在貴州陪伴雙親，還親自裝修，希望父母安享晚年。 初生兩個月被拐走 母親以淚洗面致右眼失明 根據《紅星新聞》報道，胡龍在1992年8月出生，當年11月15日夜上，母親帶他到雲南昭通外婆家時，「拐子佬」闖入屋內，將當時只有兩個多月大的他強行抱走。事後父母胡益林與塗國芳四處尋子。父親長年搬貨、跑長途所賺的錢幾乎全用於尋親，母親則跑遍周邊城鎮打聽消息。長年思子成疾，塗國芳右眼最終失明，左眼視力也嚴重受損，亦接受過心臟手術。

與養父母關係不佳 直言︰一輩子都不會原諒他們 胡龍被賣到福建後，養父母家起初沒有其他孩子，但後來生下一女一子，他表示，自從養父母有了親生仔女後，對他的態度便大不如前。他從小就知道自己不是養父母親生，直到七、八歲時更曾被養家親戚當面揭露身世，讓他感到屈辱，早早便投入工作，自己養活自己。 2021年，胡龍透過網路得知可以利用DNA資料庫尋親，於是主動前往警方接受採血。等待多年後，2025年12月，尋親義工建議他進行基因檢測，進一步鎖定貴州畢節一對疑似親生父母的老夫婦。2026年1月15日，DNA比對確認親子關係，胡龍隨後從福建返回貴州，於1月28日正式與親生父母相認。

認親後，胡龍決定留在親生父母身邊，再無回過福建養父母家。他表示，親生母親多年來因失去他而自責，健康也受到嚴重影響，因此希望把握時間陪伴父母。目前他除了農務，亦親自裝修父母的家，近期新裝置熱水器，令70多歲的父親終於一嘗使用熱水淋浴。 不過，胡龍今年10月透露，已向福建警方申請註銷養家戶籍，並準備在貴州重新落戶、恢復原名。此舉被遭部分網民批評「忘恩負義」、「白眼狼」。胡龍回應時強調，外界並不了解他的成長經歷，自己與養父母關係並不好，尋親成功後已徹底斷絕來往，封鎖對方聯絡。他直言「一輩子都不會原諒他們」，未來也不會再回福建。