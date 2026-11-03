九寨溝MMA︱六旬漢毆年輕男女見血 公安調解雙方賠禮道歉(有片)

內地社交平台熱傳一段「九寨溝兩年輕遊客遭老年遊客毆打」的影片，指一名六旬大叔於周一(2日)在四川九寨溝景區一處觀景台上拳毆一對年輕男女，公安通報稱肢體衝突因拍照，及後雙方經調解下，相互賠禮道歉。(影片截圖)

內地社交平台熱傳一段「九寨溝兩年輕遊客遭老年遊客毆打」的影片，指一名六旬大叔於周一(2日)在四川九寨溝景區一處觀景台上拳毆一對年輕男女，公安通報稱肢體衝突因拍照，及後雙方經調解下，相互賠禮道歉。

因拍照肢體衝突

公安今日(3日)通報案件指，周一下午2時接報九寨溝景區觀景台附近有人打架。經查，陝西遊客薛某（男，62歲）、張某（女，58歲）與北京遊客趙某某（男，27歲）、廣東遊客李某某（女，26歲）因拍照發生糾紛，引發肢體衝突，致趙某某、李某某、薛某受傷，經就醫治療後均無大礙。公安依據雙方當事人申請對該案做調解處理。雙方充分認識到自身錯誤，相互賠禮道歉取得對方諒解，雙方已達成調解協議並履行。

網傳影片顯示，在景區一處觀景台上，一名身穿藍色外套的老年大叔朝一名身穿紫色外套的年輕男子連環出拳攻擊面部，將年輕男子打倒在地。另一段影片顯示，一名身穿白色外套的女子用紙巾擦拭臉上血跡；被打的紫衣男子臉部受傷，嘴部流血，對著打人的大叔高喊：「別走，不要走，把人打成這樣，不要走啊！」一旁有遊客阻攔打人男子離開，隨後被打男子報警。