北上消費｜內地「床蝨地圖」走紅　逾600間酒店被標記

床蝨繁殖速度驚人，如不及時處理數量可以在極短時間增加。內地一款名為「床蝨地圖」的微信小程序近日在社交平台迅速走紅，用戶可以自行在上面「一鍵標記」出現床虱的酒店定位，9月21日上線至今已收穫20多萬用戶，累計被標記的酒店數量超過600家。開發者稱，該程序是利用人工智能（AI）開發。 據了解，「床虱地圖」的首頁地圖可自行定位不同城市，不同顏色的橢圓形符號代表床虱、蟑螂、其它害蟲、暫無證據等不同含義，使用說明中明確標注「信息僅供參考，無法保證絕對真實性」。有用戶上傳皮膚上布滿紅點的照片，也有用戶未附任何圖片、僅留下一句「有床虱」。

報道指該程序之所以走紅，原因是持續發酵的「床蝨焦慮」。過去在各大社交平台搜索「酒店床蝨」，會出現大量「避雷帖」，但相關內容很容易被新的資訊覆蓋。這款程序把分散的住宿衞生相關資訊集中起來，提供統一的查詢渠道，降低「踩坑」概率，內地不少網民表示支持，認為可以「倒逼」酒店做好衛生管理。 據指，該程序開發者此前沒有接觸過編程，今年7月才開始利用公餘時間嘗試用AI寫代碼。而促使他開發這款小程序，是自己搬家時被床蝨咬的慘痛經歷。他注意到相關信息的獲取渠道分散，消費者需要花大量時間和精力去找，而一些酒店「避雷帖」過幾天就被刪除或屏蔽，認為這不利於消費者的知情權。

需交照片證據防惡意中傷 酒店可作回應 對於有質疑是否存在網民及競爭對手惡意中傷酒店的可能，亦有部分酒店經營者反映，平台上的部分標記內容缺乏客觀依據，存在用戶僅憑主觀感受就隨意標註，甚至出現惡意標記的情況。開發者其後調整機制，需用戶先提交照片證據，由他人工審核確認後才能在地圖標記。平台又增加發聲渠道，讓酒店展示營業執照、消殺照片、第三方殺蟲機構報告等，點開酒店能看見用戶的圖片和酒店的回應，雙方都能發聲。開發者強調，自己只是發起人，不提供意見，最終由消費者判斷。