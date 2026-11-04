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出版：2026-Nov-04 10:50
更新：2026-Nov-04 10:50

易建聯涉嫖妓｜變性人女主角事隔2年要求道歉︰永遠不會放過你

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易建聯涉嫖妓｜變性人女主角事隔2年要求男方道歉︰還我青春

易建聯涉嫖妓｜變性人女主角事隔2年要求男方道歉︰還我青春

曾出戰NBA的中國籃球球星易建聯2024年遭爆在北京飯店涉嫌性交易，現場全裸照與身分證遭流出，沉寂2年後，事件女主角、跨性別網紅「京城喬姐」李金金事隔2年打破沉默，改口坦承兩人曾發生關係，並要求易建聯公開道歉：「還我一年的青春，我永遠不會放過你！」

易建聯曾稱假新聞

2024年10月，微博突然流傳效力NBA球隊密爾沃基公鹿、新澤西籃網、華盛頓巫師、達拉斯小牛的易建聯，在北京五星級酒店與跨性別者開房，除了裸照與身分證外，更流出轉帳1,500美元（約11,767港元）的截圖，引發各界譁然。當時「京城喬姐」李金金發文否認自己是女主角，隨後註銷帳號；而易建聯方僅簡短回應「Fake News」（假新聞），低調處理。

「京城喬姐」李金金坦承當晚確實為易建聯提供服務，解釋當時是因為想向友人炫耀客人是球星，照片才不小心外流。（微博） 根據網上流傳圖片，可看到一位男子於酒店房間全裸彎腰，身高比例疑似為易建聯 疑似是易建聯本人的身分證照片 易建聯是中國最著名的籃球巨星之一。(資料圖片) 易建聯是中國最著名的籃球巨星之一，曾效力NBA球隊 密爾沃基公鹿、 新澤西籃網、 華盛頓巫師、達拉斯小牛。(資料圖片) 易建聯是中國最著名的籃球巨星之一，曾效力NBA球隊 密爾沃基公鹿、 新澤西籃網、 華盛頓巫師、達拉斯小牛。(資料圖片) 前NBA球員易建聯

「京城喬姐」改口認向易建聯提供服務

事隔兩年，「京城喬姐」李金金改口，坦承當晚確實與易建聯在飯店1621號房提供服務，並解釋當時是因為想向友人炫耀客人是籃球巨星，照片才不小心外流，絕非刻意敲詐。

京城喬姐直言，自己早已因為該事件接受法律制裁，她痛批易建聯身為公眾人物卻在出事後「美美地隱身」，甚至任由外界洗白。京城喬姐憤怒表示「他嫖過我是事實」，並公開要求易建聯面對問題、還她一年的青春並公開道歉。這場沉寂兩年的桃色風暴再次掀起輿論熱議，令易建聯的動向再度成為關注焦點。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

易建聯傳嫖妓變性人｜網上瘋傳這名「跨性別人士」身份稱是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘。(網上圖片) 易建聯傳嫖妓變性人｜網上瘋傳這名「跨性別人士」身份稱是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘。(網上圖片) 易建聯傳嫖妓變性人｜網上瘋傳這名「跨性別人士」身份稱是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘。(網上圖片) 易建聯傳嫖妓變性人｜網上瘋傳這名「跨性別人士」身份稱是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘。(網上圖片) 易建聯傳嫖妓變性人｜網上瘋傳這名「跨性別人士」身份稱是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘。(網上圖片) 易建聯傳嫖妓變性人｜網上瘋傳這名「跨性別人士」身份稱是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘。(網上圖片) 易建聯傳嫖妓變性人｜網上瘋傳這名「跨性別人士」身份稱是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘。(網上圖片) 易建聯傳嫖妓變性人｜網上瘋傳這名「跨性別人士」身份稱是一位有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。據悉只有19歲的李金金是男兒身，喜愛易服，曾涉嫌用假身份證，亦曾男扮女裝進入女浴室而被刑拘。(網上圖片)

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