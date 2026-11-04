曾出戰NBA的中國籃球球星易建聯2024年遭爆在北京飯店涉嫌性交易，現場全裸照與身分證遭流出，沉寂2年後，事件女主角、跨性別網紅「京城喬姐」李金金事隔2年打破沉默，改口坦承兩人曾發生關係，並要求易建聯公開道歉：「還我一年的青春，我永遠不會放過你！」

易建聯曾稱假新聞

2024年10月，微博突然流傳效力NBA球隊密爾沃基公鹿、新澤西籃網、華盛頓巫師、達拉斯小牛的易建聯，在北京五星級酒店與跨性別者開房，除了裸照與身分證外，更流出轉帳1,500美元（約11,767港元）的截圖，引發各界譁然。當時「京城喬姐」李金金發文否認自己是女主角，隨後註銷帳號；而易建聯方僅簡短回應「Fake News」（假新聞），低調處理。