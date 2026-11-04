武漢男扮女裝傳住女宿舍3個月　網民錯重點「比真女生更清秀」(有片)

武漢工商學院驚傳有一名學生，被指他「男扮女裝」更住進女生宿舍長達3個月，直到最近才被發現。學院其後澄清，男子進入宿舍約3小時已被發現。不過，網民看到本尊容貌後，紛紛錯重點，驚嘆男子比真女生更清秀，難怪難以被察覺。
內地微博瘋傳一段影片，顯示武漢工商學院的女生宿舍，一名留長髮的「女生」正被保安和學校老師監督收拾私人物品，並要求他立刻離開女生宿舍，這位「女生」一度不服從而與保安發生拉扯。事後有學生指出，這位「女生」的真實性別是男子，隨後更傳出他住進女生宿舍已經3個月，直到最近才被發現真實身分，引發校內同學質疑校方宿舍管理與身分查核機制。
不過，武漢工商學院昨日(3日)通報指，周日(1日)傍晚6時許，校內一名女生將其初中男同學，以男扮女裝的方式帶入自己宿舍。晚上9時許，室友回宿舍發現後立即報告輔導員。輔導員、保衛部工作人員迅速到場核查處置，並督促該校外人員離開校園。目前，學校已依據校紀校規對涉事學生作出相應處理。通報意味男子進入宿舍後數小時便被發現，「男子住進女生宿舍3個月」屬謠言。校方說，將深刻汲取教訓，持續開展安全教育，嚴格宿舍管理，維護校園安全秩序。
網民認為本尊外表難以看出是男生
不過，有不少網民看過涉事男子的容貌，都認為他比真女生還要清秀，所以留了長髮後，從外表難以看出是男生。雖然有人擔心，男生住進女宿可能心懷不軌，但有更多的網民認為，這位男子如果真的住進男宿，搞不好會被霸凌。甚至有人揣摩該男子的性取向：「我覺得他是性向關係，很想當女生」、「感覺這人是認真想當女生」、「男兒身女兒心」。