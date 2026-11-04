武漢男扮女裝傳住女宿舍3個月　網民錯重點「比真女生更清秀」(有片)

武漢工商學院驚傳有一名學生，被指他「男扮女裝」更住進女生宿舍長達3個月，直到最近才被發現。學院其後澄清，男子進入宿舍約3小時已被發現。不過，網民看到本尊容貌後，紛紛錯重點，驚嘆男子比真女生更清秀，難怪難以被察覺。

內地微博瘋傳一段影片，顯示武漢工商學院的女生宿舍，一名留長髮的「女生」正被保安和學校老師監督收拾私人物品，並要求他立刻離開女生宿舍，這位「女生」一度不服從而與保安發生拉扯。事後有學生指出，這位「女生」的真實性別是男子，隨後更傳出他住進女生宿舍已經3個月，直到最近才被發現真實身分，引發校內同學質疑校方宿舍管理與身分查核機制。