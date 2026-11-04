清華畢業生英留學遇電騙　被誘轉45萬險赴柬埔寨 一度失蹤終回家

事主施博宇現年23歲，是江蘇南通人，今年清華大學化學系本科畢業，9月赴英國倫敦大學學院（UCL）攻讀研究生。10月20日，施博宇對家長稱「被抽到移民調查」，需要轉不少於7萬英鎊到銀行卡內做存款證明提供給有關部門。10月25日起，他開始分批向陌生賬戶轉賬，及購買飛往柬埔寨的機票，因銀行卡額度不足支付失敗。

曾兩次嘗試購買赴柬機票

公安周日(11月1日)上門找到施的家人，稱施遭遇了電信詐騙，他自10月25日以來陸續轉出45萬元。在公安要求下，家屬與施進行5分鐘視像通話，表示自己正在學校宿舍，此後開始無法聯繫。同宿舍室友表示施當時不在宿舍，護照、錢包及電腦等物品也不在房內。當晚，他第二次嘗試購買出境機票，依舊支付失敗。次日，施發郵件稱：「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜」。家屬稱他們也在英國報了警，校方亦就此事報警。