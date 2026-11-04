煙台馬拉松海鮮補給遭哄搶 大媽徒手狂擸跑手冇得食(有片)

山東煙台馬拉松周日（1日）舉行，主辦方為讓完賽跑手品嚐當地特色美食，特別準備大量海鮮作為賽後補給，沒想到竟出現大批民眾爭搶食物的混亂場面，現場餐桌被擠塌，當中部份根本不是跑手，相關影片在網上瘋傳。主辦單位周一(2日)發布道歉聲明，稱因對跑手們的熱情預估嚴重不足，出餐速度與集中到達的人流形成短暫矛盾，致使補給區出現排隊等候現象。啟動應急預案後，現場秩序恢復正常，後續跑手補給領取未受影響。

主辦方在本屆賽事準備了1萬斤扇貝、1,500斤黑蛤、1,000斤燜子、2,000斤薑湯。當日早上9時30分至10時，該時段逾5,500名跑手完賽後陸續抵達。因海鮮類補給必須現場加工製作，單鍋加工周期約20分鐘，出餐速度跟不上集中到達的人流，導致補給區出現排隊等候，隨後演變為爭搶。

餐桌被擠塌 工作人員稱「每年都是這個情況」

影片可見現場並未實施跑手身份核實，不少圍觀市民及大媽手持膠袋，完全不理會熱水蒸汽，直接徒手狂擸鍋中的海鮮。現場場面極度混亂，原本的賽事補給站瞬間變成「搶食現場」，餐桌被擠塌，不少跑手反被擠在人群外無法享用。一名賽事組委會工作人員稱，盛著海鮮的鍋還沒放下，人們就圍上來搶，連燙手也顧不上，工作人員難以制止，還稱，「每年都是這個情況」。