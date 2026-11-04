瀋陽清潔工貌似胡歌及T-Bag 每日過百人索合照極速累積7.2萬粉絲

遼寧瀋陽一名商場清潔工陳景福，因神似男星胡歌及《Prison Break》角色T-Bag而突然爆紅，每天吸引過百人索取合照。面對突如其來的人氣，陳景福保持低調，強調自己只是普通清潔員，依舊每天準時上班、認真打掃，提醒大家「踏踏實實工作，別飄」。 綜合傳媒報道，陳景福日前身著深藍色清潔制服、開清潔車工作時，側臉輪廓深邃、五官立體，影片被路人上載到網上後迅速傳開。他被指像胡歌、高偉光、嚴屹寬等男藝人，還被冠以「東北版Prison Break T-Bag」等外號。

年輕時太瘦 被嫌不好看 陳景福接受訪問時透露，自己1972年出生於遼寧本溪，父親是東北人、母親來自山東，並沒有混血血統。對於網友稱他神似胡歌，他笑說自己「跟胡歌差遠了」。 陳景福也分享年輕時的感情經歷，坦言當年因為身材太瘦，體重只有約60公斤（132.3磅），曾被嫌不好看，到了25歲才結婚。當時不少同齡人早已成家，自己卻仍然單身，令父母相當著急，四處託人介紹對象。

爆紅後照常掃地 陳景福：踏實工作 陳景福年輕時未考上中專，後來因緣際會學習廚藝，第一個月薪水只有100元人民幣。去年商場招募清潔崗位時，他被經理看中他的外型而獲招聘。平時有顧客偶爾找他拍照，近期一段駕駛清潔車打掃的影片意外在網路瘋傳，讓他瞬間成為網紅。 陳景福並沒有簽約經理人公司、開直播或帶貨，社交平台仍以分享抹玻璃、拖地等工作日常為主。即使粉絲數已累積約7.2萬人，他依舊每天開著清潔車清掃地面，下班後準時離開。

瀋陽保潔大叔撞臉胡歌走紅 公開透露身世 https://t.co/ozB6oWcqPQ 瀋陽一位商場清潔大叔，因外表酷似中國男星胡歌走紅網絡，許多人慕名而來找他合影，近日，保潔大叔公開透露自己的身世。 網上熱傳的一段影片顯示，一位穿深藍色清潔制服的保潔大叔，駕駛清潔電動車，在商場大廳慢慢駛過。保潔大叔五官很立體，眉眼深邃、氣場清冷，神情酷似中國男星胡歌，直接把網友看呆了。 這位保潔大叔撞臉胡歌意外在網絡爆紅，被網友評為瀋陽「最帥保潔大叔」：「這氣質開著保潔車都像去打高爾夫。」「確實帥，快去拍短劇，總裁父親。」 https://t.co/SnOqxrKmMF — 新唐人電視台 (@NTDChinese) October 26, 2026