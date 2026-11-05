「戰國水晶杯」最具穿越感身世成謎 杭州博物館珍貴收藏品

可見，水晶杯「超前」的造型，在戰國器物中並非毫無參照。但這不代表能解開它的身世之謎。 1990年，水晶杯在杭州半山鎮石塘村的戰國一號墓出土。它由整塊天然水晶琢成，單是原料與製作，就藏着三個謎團。 首先，原料從哪裏來？ 製杯原料是一塊高純度水晶，同等品質十分罕見，但其古代產地尚未確定。 其次，杯膛怎樣掏空？ 水晶硬度高，加工不易，杯身又上寬下窄。古人是使用類似玉器加工的管鑽法，還是以金剛砂研磨，抑或其他方法？仍無定論。

目前沒有發現同時期、同類型的器物，因此戰國水晶杯是「孤品」。如此珍貴，它的主人又是誰？ 確切身份尚未確認，但墓中的隨葬品提供了一些線索。除水晶杯外，還有瑪瑙環、玉虎、原始瓷編鐘等。據推測，墓主人可能是楚滅越後（公元前306年），楚國派駐杭州地區的高級官員。 至於用途，戰國水晶杯沒有雕刻花紋，應是喝水飲酒的實用器，而非禮器。 阿富汗曾出土一件較小的水晶杯，年份晚了數百年，不屬於同時期器物。戰國水晶杯的「謎底」，仍有待新的考古發現揭曉。