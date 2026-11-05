「戰國水晶杯」最具穿越感身世成謎 杭州博物館珍貴收藏品

杭州博物館藏的戰國水晶杯，因為外形太有「現代感」，一直被稱為最具「穿越感」的文物。
更有趣的是，這隻水晶杯竟有一組「兄弟姐妹」，但依然身世不明。它背後到底有哪些未解之謎？
文章出處：「當代中國」網站
這組「兄弟姐妹」，是湖北省博物館收藏的戰國青銅套杯，曾與水晶杯並列展出。
仔細比較，就會發現兩者的相似之處：同樣杯口敞開、杯壁向下收窄，整體輪廓簡潔。它們雖然材質不同，卻可能受到相近審美因素的影響。
可見，水晶杯「超前」的造型，在戰國器物中並非毫無參照。但這不代表能解開它的身世之謎。
1990年，水晶杯在杭州半山鎮石塘村的戰國一號墓出土。它由整塊天然水晶琢成，單是原料與製作，就藏着三個謎團。
首先，原料從哪裏來？
製杯原料是一塊高純度水晶，同等品質十分罕見，但其古代產地尚未確定。
其次，杯膛怎樣掏空？
水晶硬度高，加工不易，杯身又上寬下窄。古人是使用類似玉器加工的管鑽法，還是以金剛砂研磨，抑或其他方法？仍無定論。
第三，內壁如何拋光？
外壁容易接觸，內壁尤其靠近杯底的部分，卻難以操作。工匠用了甚麼工具，才能將深處磨得光潔平整？
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目前沒有發現同時期、同類型的器物，因此戰國水晶杯是「孤品」。如此珍貴，它的主人又是誰？
確切身份尚未確認，但墓中的隨葬品提供了一些線索。除水晶杯外，還有瑪瑙環、玉虎、原始瓷編鐘等。據推測，墓主人可能是楚滅越後（公元前306年），楚國派駐杭州地區的高級官員。
至於用途，戰國水晶杯沒有雕刻花紋，應是喝水飲酒的實用器，而非禮器。
阿富汗曾出土一件較小的水晶杯，年份晚了數百年，不屬於同時期器物。戰國水晶杯的「謎底」，仍有待新的考古發現揭曉。