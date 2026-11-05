25歲女日花逾10小時用手機 記性變差診斷患「數碼痴呆症」

不少人習慣透過手機觀看短片、玩遊戲及瀏覽社交媒體，部分更會出現機不離手的情況致手機成癮。

不少人習慣透過手機觀看短片、玩遊戲及瀏覽社交媒體，部分更會出現機不離手的情況致手機成癮。福建福州一名25歲從事網絡銷售的王小姐，因工作及追劇刷短視頻等娛樂，每天使用手機超過10小時。半年前起發現開始出現記憶力及注意力嚴重衰退，近日情況惡化至想不起要說甚麼、上司剛交代的工作轉眼忘記，甚至回家時一時想不起自己住在幾樓，因而前往醫院求診。

《福州晚報》報道，福建省康復醫院神經內科主任醫師林細康經詳細檢查後，發現王小姐記憶力與注意力明顯減退，其餘指標則未見異常。結合其生活習慣，醫生將其狀況描述為「數碼痴呆症」（俗稱「手機失智症」）。醫生強調，這僅是用於描述因過度依賴數碼產品導致健忘、注意力不集中等現象的通俗說法，並非正式醫學診斷，亦不等同阿茲海默症，不能單憑個案認定手機使用會直接引致失智。