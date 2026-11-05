25歲女日花逾10小時用手機 記性變差診斷患「數碼痴呆症」

不少人習慣透過手機觀看短片、玩遊戲及瀏覽社交媒體，部分更會出現機不離手的情況致手機成癮。福建福州一名25歲從事網絡銷售的王小姐，因工作及追劇刷短視頻等娛樂，每天使用手機超過10小時。半年前起發現開始出現記憶力及注意力嚴重衰退，近日情況惡化至想不起要說甚麼、上司剛交代的工作轉眼忘記，甚至回家時一時想不起自己住在幾樓，因而前往醫院求診。
《福州晚報》報道，福建省康復醫院神經內科主任醫師林細康經詳細檢查後，發現王小姐記憶力與注意力明顯減退，其餘指標則未見異常。結合其生活習慣，醫生將其狀況描述為「數碼痴呆症」（俗稱「手機失智症」）。醫生強調，這僅是用於描述因過度依賴數碼產品導致健忘、注意力不集中等現象的通俗說法，並非正式醫學診斷，亦不等同阿茲海默症，不能單憑個案認定手機使用會直接引致失智。
具備可逆性
醫師指出，「數碼癡呆症」普遍具備可逆性，只要及時調整生活習慣、減少螢幕依賴，大腦功能與記憶力通常能逐步恢復。醫生建議改善關鍵在於將大腦從「被動接收資訊」切換回「主動思考」，日常可透過背誦電話號碼、不依賴導航行路等主動訓練記憶，深度閱讀或戶外運動等。此外，建立良好的作息更是讓大腦修復的基礎。除了控管每日手機使用時間，應特別規劃用餐時與睡前的無手機「離線時段」如1小時，避免短劇等娛樂讓人陷入「再看一集」的惡性循環。