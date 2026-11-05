廣東老爸防兒子沉迷電視出狠招　每10分鐘彈一條中英數題解鎖(有片)

廣東省一名爸爸為防止孩子沉迷電視，想出非常手段，親手改裝家中的智能電視，讓兒子每看10分鐘，就必須回答一道中文、英文或數學題目，只有答對才能解鎖、繼續觀看節目。其兒子一開始曾試圖透過拔掉電源、重新開機破解限制，詎料爸爸早已堵塞漏洞，令他只能乖乖坐在電視前答題，父子之間的鬥智過程也在網上引發熱議。

綜合《揚子晚報》、《南京晨報》等內地媒體報道，這名爸爸為避免兒子長時間看電視，特別設計一套「答題解鎖」系統，只要電視連續播放滿10分鐘，畫面就會自動跳出一道題目，答對才能解鎖繼續看節目，答錯就會再彈出一條新題目，直到答對為止。事主表示，題庫主要涵蓋中文、英文和數學3個科目，而且並非隨機出題，而是依照兒子的教科書和學校的實際教學進度設計，確保題目都在孩子已經學習過的範圍內，讓他在看電視的同時也能順便複習課業。