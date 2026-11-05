廣東老爸防兒子沉迷電視出狠招　每10分鐘彈一條中英數題解鎖(有片)

廣東省一名爸爸為防止孩子沉迷電視，想出非常手段，親手改裝家中的智能電視，讓兒子每看10分鐘，就必須回答一道中文、英文或數學題目，只有答對才能解鎖、繼續觀看節目。其兒子一開始曾試圖透過拔掉電源、重新開機破解限制，詎料爸爸早已堵塞漏洞，令他只能乖乖坐在電視前答題，父子之間的鬥智過程也在網上引發熱議。
綜合《揚子晚報》、《南京晨報》等內地媒體報道，這名爸爸為避免兒子長時間看電視，特別設計一套「答題解鎖」系統，只要電視連續播放滿10分鐘，畫面就會自動跳出一道題目，答對才能解鎖繼續看節目，答錯就會再彈出一條新題目，直到答對為止。事主表示，題庫主要涵蓋中文、英文和數學3個科目，而且並非隨機出題，而是依照兒子的教科書和學校的實際教學進度設計，確保題目都在孩子已經學習過的範圍內，讓他在看電視的同時也能順便複習課業。
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網民：希望能夠全面推廣
值得一提，事主並未禁止兒子破解系統，反而與他訂下特別的遊戲規則，允許孩子嘗試尋找漏洞突破限制，爸爸則負責不斷修補系統，例如兒子第一次遇到電視突然跳出題目時，想利用「拔掉電源、重新開機」的方式，繞過答題限制，但爸爸隨即修改系統，令電視即使重新開機，題目仍會自動出現，令父子因此展開一場另類的科技攻防戰，系統亦還在更新，還加入英語口試功能。而影片亦顯示，事主的兒子似乎已經接受這套規則，平靜地坐在電視機前回答問題。
相關影片曝光後吸引大批網民討論，不少人認為這套設計比傳統限制觀看時間的方式更有創意，紛紛留言表示：「求視頻教程」、「能不能量產」、「這才是真正需要的兒少模式」，也有人認為，比起電視上經常出現的廣告，這種定時跳出的課業題目反而更加有意義，還希望能夠全面推廣。