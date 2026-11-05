雙胞胎姊妹失散20年廿歲生日重逢 抖音神助攻

內地一對雙胞胎姊妹失散20年，其中一人的親友於抖音意外發現陌生女子，不論五觀、臉型甚至身材，都與家中妹妹極為相似，立刻將影片轉給她。雙方聯絡後，終於在20歲生日當天見面相認，令網民感動不已。 「一起走下去。甚麼也不多說了」 近日，博主「Sum」（小夏）和「阿Co」（小羅）發布「失散二十年雙胞胎生日重逢」的影片，小夏配文：「我們共用生日，卻缺席了彼此二十年的人生。因為抖音這個平台，久別重逢。我想我會牽著你的手，像小時候那樣，一起走下去。甚麼也不多說了，我愛你妹妹」。

影片隨即吸引大量網友關注，直呼「這樣的經歷，小說都寫不出來」、「這簡直是一場『血緣奇蹟』，真的不敢想，活了20年，突然有一個和自己長得一模一樣的人出現在眼前，真的好神奇」、「全世界感覺也沒多少，真的很幸福」。也有網友懷疑事情的真實性，「這真的不是演繹或者擺拍嗎，有點太偶然了。如果不是劇本的話，也太有宿命感了」。

一見如故行街拍照 根據小夏所說，當年她的親生父母生了大姐、二姐，第三胎就是她和小羅（雙胞胎），她的養父母認識了親生父母，領養了她，小羅也在差不多時間被領養，從此兩姐妹分開兩地，因此也從未見過兩個姐姐。 兩人透過抖音聯絡後，開始核對個人資料，一連串驚人巧合逐漸浮現。兩人今年同樣20歲、生日是同一天，身高也都是1.73米，家鄉同樣來自四川達州，目前都在深圳生活。 隨著雙方進一步核對身世及經歷，確認彼此就是失散20年的雙胞胎姊妹。兩人選擇在20歲生日當天凌晨見面，令這場遲到了20年的重逢格外特別。姊妹倆見面後一起行街、拍照，還透過視像通話向親友介紹彼此。