泰航波音787駕駛艙玻璃出現裂痕　驚險降落上海（有片）

為確保返航降落安全，機組在返航前於空中盤旋，並透過空中放油降低飛機重量，之後順利返回上海浦東機場。資料顯示，涉事飛機為波音787-9寬體客機，機齡約9年，過去30天飛行30次。

綜合媒體報道，TG663航班昨日上午8時08分由上海浦東機場起飛，飛行途中機組人員發現駕駛艙左側擋風玻璃出現裂痕。機長隨即按照安全程序與空中交通管制部門聯繫，申請返航。

泰國國際航空（泰航）TG663航班昨日（11月4日）原定由上海浦東飛往曼谷，起飛後駕駛艙擋風玻璃出現裂痕，機組人員立即通報並決定返航。飛機先在空中盤旋放油，最終安全降落上海浦東國際機場，事件並未造成任何傷亡。

有搭乘該航班的旅客表示，這是她第一次遇到類似狀況。她透露，飛機起飛約半小時後，機長透過廣播通知「機械故障，我們要飛回上海」。後來她同日下午改搭另一架飛機前往泰國。

同機另一名乘客則透露，這趟航班返航是因為「駕駛艙玻璃裂開」，返抵上海後已由航空公司安排入住酒店，但後續如何安排行程仍不確定。

泰航在11月4日下午發布聲明證實，涉事航班因駕駛艙左側擋風玻璃出現裂痕，基於安全考量由機長決定返航，並安全降落出發地上海浦東國際機場。泰航強調，此次事件沒有造成乘客及機組人員受傷。