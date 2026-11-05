泰航波音787駕駛艙玻璃出現裂痕　驚險降落上海（有片）

泰國國際航空（泰航）TG663航班昨日（11月4日）原定由上海浦東飛往曼谷，起飛後駕駛艙擋風玻璃出現裂痕，機組人員立即通報並決定返航。飛機先在空中盤旋放油，最終安全降落上海浦東國際機場，事件並未造成任何傷亡。
空中盤旋放油降低重量
綜合媒體報道，TG663航班昨日上午8時08分由上海浦東機場起飛，飛行途中機組人員發現駕駛艙左側擋風玻璃出現裂痕。機長隨即按照安全程序與空中交通管制部門聯繫，申請返航。
為確保返航降落安全，機組在返航前於空中盤旋，並透過空中放油降低飛機重量，之後順利返回上海浦東機場。資料顯示，涉事飛機為波音787-9寬體客機，機齡約9年，過去30天飛行30次。
有搭乘該航班的旅客表示，這是她第一次遇到類似狀況。她透露，飛機起飛約半小時後，機長透過廣播通知「機械故障，我們要飛回上海」。後來她同日下午改搭另一架飛機前往泰國。
同機另一名乘客則透露，這趟航班返航是因為「駕駛艙玻璃裂開」，返抵上海後已由航空公司安排入住酒店，但後續如何安排行程仍不確定。
泰航在11月4日下午發布聲明證實，涉事航班因駕駛艙左側擋風玻璃出現裂痕，基於安全考量由機長決定返航，並安全降落出發地上海浦東國際機場。泰航強調，此次事件沒有造成乘客及機組人員受傷。
根據航空安全程序，駕駛艙擋風玻璃出現裂痕後，飛機必須降落接受安全檢查及評估，確認符合安全要求後才能重新飛行。目前泰航尚未公布擋風玻璃裂痕的具體原因，調查仍在進行。
泰航今日改派較大型飛機
泰航表示已安排住宿，並與合作航空公司協調，協助旅客轉乘其他航班。另為妥善安排後續行程，泰航決定調整11月5日TG662及TG663航班機型，改用載客量較大的飛機，以協助接載轉乘旅客。
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突发！泰航上海飞曼谷航班起飞后驾驶舱玻璃开裂紧急返航 #泰国头条新闻 #泰国 https://t.co/5e6oEyHxp9— Thailandheadlines (@Thaiheadlines02) November 4, 2026