內地偵破多宗偷拍案 產業鏈曝光估計14萬女性受害

內地偷拍黑色產業鏈猖獗，從針孔攝影機販售、偷拍設備安裝，到影片交易、付費下載，已形成完整利益鏈，有小學生成為偷拍對象。警方據反偷拍義工周寧河線索，迄今偵破18宗偷拍案件，其中兩宗涉及未成年人，估計中國被偷拍受害女性多達14萬人。 「針孔攝影機賣家 提供客製化改裝 據《大象新聞》報道，周寧河在2022年偶然看到自己在福州水上樂園淋浴間被偷拍的影片，驚覺日常生活中常常有機會遇上。他利用影片的環境、地標等線索追查拍攝地點，將資料提供予警方。他指出，偷拍地點遍及34個省級行政區，地級市覆蓋率也超過一半。

調查發現，偷拍設備取得並不困難，電商平台只要避開「針孔攝影機」等敏感關鍵字，改用模糊名稱搜尋，就能找到價格數十至數百元人民幣的設備。記者接觸偷拍攝影機賣家，對方不僅提醒安裝時要戴手套，還能客製化改裝，將攝影機偽裝成垃圾桶等日常用品。 以外貌身材訂價 偷拍者負責拍攝，再由買家透過加密通訊群組交換、販售，或剪輯後轉售至色情網站，部分群組有數千名成員。酒店偷拍影片每條售價數十至過百元人民幣，甚至依被偷拍女性的外貌、身材訂價；想加入更高級別的偷拍群組，更要先交出自己拍攝的影片作「投名狀」。

最少過百女童遭偷拍 價格比成人貴10倍 此外，部分論壇將偷拍影片包裝成付費內容，再收取會員費牟利，形成拍攝者、收購者、論壇及網盤業者共同獲利的偷拍產業鏈。 周寧河透露，偷拍目標延伸至未成年人。他在2026年5月發現湖南永州一間小學廁所被安裝攝影機，偷拍時間長達半年，涉及過百名女學生。他花了十多天比對線索，最終確認學校位置並交給警方，涉案人士於6月2日落網。 周寧河表示，目前經手的未成年偷拍案件已破獲兩宗。他指出，未成年人偷拍影片因市場需求及利益驅動，售價可能是成年女性影片的5至10倍。