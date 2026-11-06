骨癌︱網紅奇蹟夏夏被父母斷聯獨力籌醫藥費 抗癌5年病逝終年23歲

內地23歲抗癌網紅「奇蹟夏夏」與病魔抗戰5年，歷經多次手術、化療甚至截肢，在逆境中仍保持樂觀，感動無數網友。然而「奇蹟夏夏」最終不敵癌症，10月27日晚間在上海病逝，終年23歲。其好友透露，夏夏確診後即遭父母放棄斷聯，全靠自己籌錢醫病。 確診後父親不再露面 一年後母親也斷聯 據《極目新聞》報道，夏夏18歲時剛完成高考，被診斷出罹患骨肉瘤。確診後，她被家人陸續離棄，父親一直沒有出現，母親在一年後不再與她聯繫，夏夏只能獨自走上抗癌之路。

5年間，她經歷多次大型手術及20多次化療，更因病情惡化接受右腿截肢。即使如此，她仍努力靠自己活下來，曾在安徽擺檔出售手作精品籌醫藥費，後來病情加重、需要頻繁出入醫院，她便透過網上帶貨賺取治療費用。 獨自抗癌 歷經7次手術20多次化療 10月28日，她生前經營的社交帳號「奇蹟夏夏（血槽40%）」發布訃告，證實夏夏於10月27日晚上8時28分在上海病逝。她生前曾用一句「請對我說公主，請恢復健康！」感動大批網友，也因此獲得許多陌生人的支持與幫助。11月2日，夏夏的告別會在上海舉行，親友及曾經幫助過她的網友，送她走完人生最後一程。

其中，廣東汕頭影樓老闆沈先生就是幫助夏夏的人之一。2025年，夏夏看到沈先生曾替另一名身障女孩拍攝「浴火重生」主題照片，深受感動，主動聯。沈先生協助她完成心願，留下人生最後一組珍貴照片。 多熬兩日 只為與祖母視場通話 夏夏臨終前，一直記掛著年事已高的祖母，希望能再見一面。沈先生聯繫夏夏姑姑後，雖然奶奶無法親自前往上海，最終透過視場通話與夏夏見上最後一面。據沈先生透露，夏夏為了等這場視場通話「熬了兩天」，直到奶奶在畫面中不斷呼喚她的乳名、叫她「堅持下去」，她才安心告別。沈先生表示，夏夏生前常說，希望「多賺點錢續命，好好活在當下」。