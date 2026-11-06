上海進博會開幕 丁薛祥︰共享市場深化合作

一連六日在上海國家會展中心舉辦、第九屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇周四開幕，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並作主旨講話。多位國家、地區和國際組織領導人出席開幕式，包括特區行政長官李家超。丁薛祥指，當前世界百年變局加速演進，經濟全球化遭遇逆流，全球發展不平衡問題突出，國際經貿秩序受到嚴重衝擊，對於怎麼實現貿易平衡，他提出4點看法，包括共享大市場、深化投資合作、加強創新賦能及增進理解互信。

丁薛祥表示，進博會舉辦以來，見證了中國推動高水平對外開放的堅定決心和務實行動，見證了各國企業和人民分享中國市場機遇的顯著成效和巨大收穫，見證了各界有識之士完善全球經濟治理的不懈努力和重要貢獻。他表示，中國願同各方一道，進一步辦好進博會，充分發揮國際採購、投資促進、人文交流、開放合作四大平台作用，更好造福世界各國人民。

強調中國從不刻意追求貿易順差

丁薛祥強調，中國從不刻意追求貿易順差，服務貿易則呈逆差，經常賬戶順差佔國內生產總值比重，由2007年的9.9%降至2025年的3.7%，處於國際公認合理區間。