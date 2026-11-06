澳門國安首案區錦新判囚12年半 港澳辦：彰顯澳門堅定維護國安(更新)

澳門國安法首案，前議員區錦新顛覆國家政權等罪成，判囚12年半。

本案是澳門特區成立之後，首宗涉及違反《維護國家安全法》的案件。區錦新被控觸犯了三項「顛覆國家政權罪」、三項「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為罪」，以及一項「違反保密罪」。

合議庭指，區錦新長期親身協助和配合境外敵對組織，收集和散佈顛覆國家政權的政治主張，勾連境外敵對組織，共謀煽動澳門居民對中央人民政府的仇恨，以圖推翻和破壞《憲法》所確立的國家根本制度，亦在2023至2024年期間，與多個境外組織勾連，散佈虛假消息，以圖致使外國作出針對國家及澳門的敵對行動，破壞澳門第六任行政長官選舉進行。法院裁定區錦新「顛覆國家政權罪」、「與澳門以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為罪」、「違反保密罪」罪成。