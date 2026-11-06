澳門國安首案區錦新判囚12年半 港澳辦：彰顯澳門堅定維護國安(更新)

澳門國安法首案，前議員區錦新顛覆國家政權等罪成，判囚12年半。
本案是澳門特區成立之後，首宗涉及違反《維護國家安全法》的案件。區錦新被控觸犯了三項「顛覆國家政權罪」、三項「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為罪」，以及一項「違反保密罪」。
合議庭指，區錦新長期親身協助和配合境外敵對組織，收集和散佈顛覆國家政權的政治主張，勾連境外敵對組織，共謀煽動澳門居民對中央人民政府的仇恨，以圖推翻和破壞《憲法》所確立的國家根本制度，亦在2023至2024年期間，與多個境外組織勾連，散佈虛假消息，以圖致使外國作出針對國家及澳門的敵對行動，破壞澳門第六任行政長官選舉進行。法院裁定區錦新「顛覆國家政權罪」、「與澳門以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為罪」、「違反保密罪」罪成。
區錦新於去年7月底被捕，澳門初級法院今年9月舉行3日閉門審訊。
國務院港澳辦回應指，判決充分彰顯澳門特區維護國家安全的堅定意志，同時也提示人們始終保持對國安風險的警惕，不斷築牢澳門繁榮穩定屏障。區錦新案作為澳門國安法制定實施以來的第一宗案件，偵辦、審理過程和判決結果，標誌著澳門維護國安法律制度和執行機制落地見效，反映出澳門特區堅定維護國安的持之以恒和不懈努力。
港澳辦指，區錦新打著「民主」、「自由」旗號，長期勾連外部勢力，從事反中亂澳活動，嚴重危害國家安全和澳門繁榮穩定；澳門特區法院的判決有力宣示，國安是不能觸碰的底線，任何人或組織無論打著什麼幌子，無論有什麼後台撐腰，只要危害國家安全，都必定受到法律嚴懲。