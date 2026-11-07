中國記憶體新廠去美國化　長江存儲冀國產設備佔七成

中國最大快閃記憶體製造商長江存儲（YMTC）傳出重大布局，計劃興建第4座晶圓廠，並將設備國產化比例提高至至少60%，目標上看70%，顯示中方正加速擺脫美國半導體設備依賴。
目前僅進行初步討論
《路透社》引述2名知情人士透露，長江存儲第4座工廠預計設於總部所在地湖北省武漢市，主要生產先進NAND記憶體，記憶體堆疊層數將超過300層，產品鎖定資料中心及AI應用。新廠預計明年動工，目前公司僅與供應商進行初步討論，尚未正式下單。
知情人士指出，長江存儲希望新廠至少60%的設備由中國本土供應商提供，並以70%為目標。NAND快閃記憶體具有斷電後仍能保存資料的特性，廣泛應用於智能手機、電腦及數據中心。透過增加垂直堆疊的記憶體層數，可以在相同晶片尺寸下儲存更多資料，對AI時代龐大的資料儲存需求尤其重要。
與美國出口管制相關
報道表示，長江存儲提高設備本土比例，與美國出口管制密切相關。美國商務部2022年12月將長江存儲列入實體清單，限制美國供應商向其出口特定技術與設備，迫使中國半導體業者加快尋找本土替代方案。
知情人士透露，這次新增的本土設備訂單，預計主要集中在晶圓清洗、拋光及蝕刻等製程環節，受惠廠商包括北方華創（Naura Technology Group）及中微公司（Advanced Micro-Fabrication Equipment），兩家中國半導體設備商可望獲得更多訂單。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章