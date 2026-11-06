中國空間站製出最冷人造物質　逼近絕對零度

中國科研團隊利用中國空間站夢天艙的超冷原子物理實驗櫃，製造出已知最冷人造物質，刷新人類最低溫物質紀錄，朝著絕對零度再進一步。(網上圖片)

中國科研團隊利用中國空間站夢天艙的超冷原子物理實驗櫃，製造出已知最冷人造物質，刷新人類最低溫物質紀錄，朝著絕對零度再進一步。該研究成果11月6日在國際學術期刊《科學》發表。

研究成果國際學術期刊《科學》發表

在本次探索極低溫實驗中，科研團隊利用全光阱冷卻技術，成功將中國空間站超冷原子實驗櫃中的銣原子雲等效溫度降至9.7皮開爾文（pK），這是室溫下物質溫度的約一百萬億分之一，並持續觀測了7秒。這比2021年德國科研團隊創造的銣原子雲等效溫度38皮開爾文要更加接近絕對零度，製備出目前已知最冷人造物質，標誌著中國科學家向絕對零度再邁進一步。

絕對零度即零下273.15攝氏度，是宇宙裡最低溫度的下限。按照熱力學第三定律，人類只能無限接近它，卻永遠無法真正達到。