中國空間站製出最冷人造物質　逼近絕對零度

中國科研團隊利用中國空間站夢天艙的超冷原子物理實驗櫃，製造出已知最冷人造物質，刷新人類最低溫物質紀錄，朝著絕對零度再進一步。該研究成果11月6日在國際學術期刊《科學》發表。
研究成果國際學術期刊《科學》發表
在本次探索極低溫實驗中，科研團隊利用全光阱冷卻技術，成功將中國空間站超冷原子實驗櫃中的銣原子雲等效溫度降至9.7皮開爾文（pK），這是室溫下物質溫度的約一百萬億分之一，並持續觀測了7秒。這比2021年德國科研團隊創造的銣原子雲等效溫度38皮開爾文要更加接近絕對零度，製備出目前已知最冷人造物質，標誌著中國科學家向絕對零度再邁進一步。
絕對零度即零下273.15攝氏度，是宇宙裡最低溫度的下限。按照熱力學第三定律，人類只能無限接近它，卻永遠無法真正達到。
科學家發現，當溫度不斷降低時，原子的運動會逐漸減慢，溫度降低到接近溫度的下限「絕對零度」，零下273.15攝氏度，也就是0開爾文時，原子才會被「凍」到幾乎靜止。溫度越低，原子運動速度就越慢，當原子慢到一定程度，就會湧現出很多奇妙的物理現象，幫助科學家看清微觀世界裡平時難以捕捉的規律。
在地球上做類似實驗最大阻礙就是重力，重力會拉著原子往下掉，使其很難充分降溫。而中國空間站微重力環境裡，原子可以懸浮起來，不用很強的外力束縛就能冷卻到更低溫度。
中國空間站超冷原子物理實驗櫃2022年研製成功，並隨夢天艙運送至中國空間站。超冷原子物理實驗櫃既是一台「超級冰箱」，同時又是一個前沿科學「微型實驗室」。