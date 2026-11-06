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出版：2026-Nov-06 17:43
更新：2026-Nov-06 17:43

內地犯罪集團出售藝人行程　最平150人仔　涉逾3000名藝人(有片)

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公安揭發有犯罪集團非法獲取並兜售逾3,000名藝人及網紅的行程資料。(央視)

公安揭發有犯罪集團非法獲取並兜售逾3,000名藝人及網紅的行程資料。(央視)

內地近年狂熱追星產生「飯圈文化」，引發了內地社會關注。近日，內地公安揭發有犯罪集團勾結「內鬼」、利用網絡系統漏洞，非法獲取並兜售逾3,000名藝人及網紅的行程資料，牟利高達220萬元（人民幣，下同）。

據《央視新聞》報道，內地公安在7月破獲一宗倒賣藝人行程及個人信息案，拘捕38人，其中34人被採取刑事強制措施，現場查獲公民個人信息5萬餘條，核實該團夥累計非法獲利高達220萬元。目前，公安已搗破70多個同類犯罪集團，涉案人員612名。

報道提及，近年來內地藝人出行屢遭狂熱粉絲圍堵、跟蹤，粉絲能夠精準掌握藝人的航班、出行時間，甚至入住酒店、行程路線、身份登記等信息。

公安揭發有犯罪集團非法獲取並兜售逾3,000名藝人及網紅的行程資料。(央視) 公安揭發有犯罪集團非法獲取並兜售逾3,000名藝人及網紅的行程資料。(央視) 近年來內地藝人出行屢遭狂熱粉絲圍堵、跟蹤。(央視)

出售藝人行程　售價最低150元

在樂山公安網安部門調查發現，在多個公開社交平台、私密聊天群組中，有人長期公開售賣明星、網紅行程隱私信息，售價從150元到200多元一條不等，單次交易金額從幾百元甚至上千元，業務覆蓋國內逾3,000名藝人、KOL，涵蓋航班、高鐵、酒店等信息，形成了有規模的非法交易網絡。

完成採集數據後，集團成員會將整理好的信息通過粉絲社群、二手平台、私密賬號等兜售數據。(央視) 犯罪集團勾結航空客服等「內鬼」，協助非法查詢出行資料。

由「內鬼」洩露演藝行程資料

經調查後，公安定了以林某某為首，專門針對演藝人員和網紅群體的公民個人信息侵權犯罪集團。他們利用購票程式、平台漏洞獲取數據，甚至勾結航空客服等「內鬼」，協助非法查詢出行資料。例如其中一名被捕的航空公司外包客服職員，將工作所得的藝人航班信息外洩予追星群組牟利，最終被判囚10個月、緩刑一年，罰款13,100元，並需公開道歉。

完成採集數據後，集團成員會將整理好的信息通過粉絲社群、二手平台、私密賬號等兜售數據。同時，他們更售賣所謂的「開盒教程」，教授他人竊取以及查詢個人信息的方法，以此方式不斷擴大規模，形成了竊取、整理、售賣、教學的循環模式。

買家多為青少年

公安表示，眾多違法交易中，青少年粉絲群體佔比最高，他們多數法律意識薄弱，誤以為是普通追星行為，墮入法網，提醒不要盲目追星。當局強調，若發現此類違法犯罪線索，請及時向公安機關檢舉，共同抵制網路黑灰產，守護個人資訊安全。

【有片】

香港個人資料私隱專員公署｜六項保障資料原則 香港個人資料私隱專員公署｜六項保障資料原則 香港個人資料私隱專員公署｜六項保障資料原則 香港個人資料私隱專員公署｜六項保障資料原則 香港個人資料私隱專員公署｜六項保障資料原則 香港個人資料私隱專員公署｜六項保障資料原則 香港個人資料私隱專員公署｜六項保障資料原則

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