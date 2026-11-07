隱形無人機攻擊-21登四川艦　國防部：新域新質作戰力量

解放軍首款艦載偵察打擊一體化隱形無人機「攻擊-21」，日前首次在中國首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」成功起降，國防部於6日表示，這是「中國軍隊新域新質作戰力量建設取得的重要階段性成果」。

「加快武器裝備現代化」

國防部今舉行例行記者會，有媒體問及，攻擊21首次在四川艦成功起降，料將拓展海軍遠海作戰能力，改變西太平洋海上力量對比，中方對此有何評論。

國防部發言人陳曦表示，攻擊-21匿蹤無人機首次在四川艦成功起降：「是中國軍隊新域新質作戰力量建設取得的重要階段性成果。我們堅持以作戰需求為牽引，緊跟世界軍事科技發展，加快武器裝備現代化，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。」