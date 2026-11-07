台陽光網紅患腸癌病逝　手術留疤曾自嘲「科學怪人」

台灣網紅Lena（蓁逸）在社交平台上擁有逾4萬人次追蹤，生前罹癌，平時也會分享自己抗癌的經過，然而於6日她突然在社交平台發文，簡短寫下一句「大家晚安」，令許多粉絲都很擔憂，過沒多久，她的男友就透露，Lena已經離開人世。
寫下一句「大家晚安」
Lena平時以陽光的形象示人，即便被診斷出罹大腸直腸癌，她仍積極治療，無奈就在今年3月，她宣布進入癌症末期，也在今年動了大手術，在肚子上留下超過30厘米的傷疤，面對身體的巨變，她曾自嘲是「科學怪人」，試圖用樂觀的心態去對抗病魔。
不過就在最近，Lena突然在社交平台發布一則帖文，文中僅簡短地寫下「大家晚安」四個字，令不少粉絲都好奇發生甚麼事情。
「妳打了一場漂亮的仗」
然而就在帖文發布不久後，Lena的男友便在底下留言，公開女友的死訊，他說：「小逸已經在11月2日 (禮拜一)上午11點44分離開了，很抱歉這麼晚才通知大家。小逸是在深睡中離開的，不會再感到任何病痛了，目前小逸的家人並不打算舉辦公開的儀式，一切從簡，希望大家在心裏或網路（絡）上祝福祂就好，希望大家不要打擾到她的家人，最後也很感謝大家的關心，請大家照顧好自己，小逸一定也會這麼希望的，謝謝大家。」
Lena過世的消息曝光，不少粉絲都感到非常難過，紛紛在帖文底下留言：「小逸妳打了一場漂亮的戰（仗），妳真的很棒」、「節哀，希望在另一個世界能開開心心的生活」、「妳在妳最美的時候離開了，大家記得的樣子，是妳最美的樣子」。
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