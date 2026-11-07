台陽光網紅患腸癌病逝　手術留疤曾自嘲「科學怪人」

台灣網紅Lena（蓁逸）在社交平台上擁有逾4萬人次追蹤，生前罹癌，平時也會分享自己抗癌的經過，然而於6日她突然在社交平台發文，簡短寫下一句「大家晚安」，令許多粉絲都很擔憂，過沒多久，她的男友就透露，Lena已經離開人世。

寫下一句「大家晚安」

Lena平時以陽光的形象示人，即便被診斷出罹大腸直腸癌，她仍積極治療，無奈就在今年3月，她宣布進入癌症末期，也在今年動了大手術，在肚子上留下超過30厘米的傷疤，面對身體的巨變，她曾自嘲是「科學怪人」，試圖用樂觀的心態去對抗病魔。