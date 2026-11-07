APEC｜習特會前夕　何立峰：嚴正關切美國近期經貿限制

美國總統特朗普（Donald Trump）與國家主席習近平預計將於11月中旬，在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤。國務院副總理何立峰昨與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）通話，就近期美國對華採取的經貿限制措施表達嚴正關切。

何立峰「嚴正關切」

官方《新華社》報道，北京時間11月6日晚，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾舉行視訊通話。雙方圍繞落實好中美元首北京和華盛頓會晤重要共識和經貿磋商成果，就彼此關心的重要經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的交流。