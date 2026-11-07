APEC｜習特會前夕　何立峰：嚴正關切美國近期經貿限制

美國總統特朗普（Donald Trump）與國家主席習近平預計將於11月中旬，在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤。國務院副總理何立峰昨與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）通話，就近期美國對華採取的經貿限制措施表達嚴正關切。
何立峰「嚴正關切」
官方《新華社》報道，北京時間11月6日晚，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾舉行視訊通話。雙方圍繞落實好中美元首北京和華盛頓會晤重要共識和經貿磋商成果，就彼此關心的重要經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的交流。
報道指出，中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。雙方同意在兩國元首戰略引領下，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，持續加強合作，妥善管控分歧，推動中美經貿關係持續穩定向好發展，助力構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。
評估中方落實情況
綜合外媒報道，同日美國貿易代表辦公室發出聲明，指格里爾在通話中強調中國採取具體行動，在農產品採購、稀土和其他關鍵礦產方面履行承諾的重要性。特朗普政府將持續推動中美貿易平衡，監督承諾履約狀況，為美國農民、農牧業、製造商與勞工創造長遠利益。
另據美國財政部新聞稿，貝森特強調中方全面及立即執行2025年10月釜山峰會承諾的重要性，美方將密切評估中方的落實情況，並對近期中方的動作表示關切。
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