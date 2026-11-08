五熊日本潑油事件後2個月首露面　隨黃少谷往武漢長沙登台

台灣藝人「五熊」蔡頤榛（本名蔡宜臻）因4月到日本旅行時，於奈良古剎向國寶「佛足石」潑灑含甘油液體，於8月下旬再入境日本時被捕。她發道歉聲明後消聲匿跡長達兩個月，如今終於有新動向。前強辯樂團主唱黃少谷邀請她擔任武漢及長沙巡迴演唱會嘉賓，是五熊在日本潑油風波後首度公開露面。

跳舞片氣色不俗

黃少谷11月6日在社交平台宣布邀請五熊擔任內地巡迴演唱會嘉賓，預計11月20日及11月21日分別前往武漢及長沙登台。黃少谷在同時公開了一段影片，可以看到五熊隨著音樂熱舞的身影，氣色相當不錯，神隱兩個月的五熊再度出現在大眾面前。