五熊日本潑油事件後2個月首露面　隨黃少谷往武漢長沙登台

台灣藝人「五熊」蔡頤榛（本名蔡宜臻）因4月到日本旅行時，於奈良古剎向國寶「佛足石」潑灑含甘油液體，於8月下旬再入境日本時被捕。她發道歉聲明後消聲匿跡長達兩個月，如今終於有新動向。前強辯樂團主唱黃少谷邀請她擔任武漢及長沙巡迴演唱會嘉賓，是五熊在日本潑油風波後首度公開露面。
跳舞片氣色不俗
黃少谷11月6日在社交平台宣布邀請五熊擔任內地巡迴演唱會嘉賓，預計11月20日及11月21日分別前往武漢及長沙登台。黃少谷在同時公開了一段影片，可以看到五熊隨著音樂熱舞的身影，氣色相當不錯，神隱兩個月的五熊再度出現在大眾面前。
兩人的合作緣分可追溯至17年前的經典偶像劇《終極三國》，當時黃少谷飾演「周瑜」，五熊飾演「小喬」，劇中互動讓不少觀眾留下深刻印象。黃少谷也在社交平台感性寫下，周瑜終於等到心中的小喬，相隔多年再度有機會同台合作。
對此，有粉絲支持表示：「我的CP有售後」、「第一眼，喔買尬！永支瑜喬」，也有網友諷刺留言：「她會給你潑油祝福嗎」、「應該不會太感動帶油去潑吧」。
對於事件，五熊9月3日在Facebook發文公開道歉，透露自己於9月2日被釋放，「這次的事件，因為自己的無知和行為，冒犯到日本藥師寺以及對日本社會造成的困擾和傷害，我在此鄭重地向全日本以及藥師寺所有受到影響的人，表達最深的歉意。」
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