珍惜生命｜台男遊泰曼谷百貨墮亡　警檢疑似女兒護照

泰國媒體《暹羅日報》（Siam Rath）報道，曼谷巴吞旺（Pathum Wan）一處知名購物中心6日晚間發生墮樓事件，一名約40歲台灣男子，疑似從商場2樓與3樓之間墜落，直接摔至地下B1樓，當場重傷，緊急送往警察總醫院搶救，仍宣告不治。 從2、3樓間墜至B1身亡 報導指出，事故發生於當地時間6日晚間7時左右，巴吞旺警察局接獲通報，指暹羅百麗宮（Siam Paragon）購物中心內有男子從高處墜落，隨即派員趕往現場。警方抵達時，男子已由商場保安人員協助送醫，現場B1樓僅留下血跡。

根據商場保安人員說法，當時正在執勤，突然聽見疑似大型物體墜落的巨響，立即前往查看，發現一名男子從2樓與3樓之間、靠近手扶梯的區域墜落至B1樓，隨即通報救護人員緊急送醫，但男子傷勢嚴重，最後仍回天乏術。

警追查墜樓原因 警方初步調查發現，死者為台灣籍男子，年約40歲，目前尚未確認姓名及完整身份。警方在其隨身物品中發現手機iPhone及一本護照，初步研判護照可能屬於死者女兒，相關身份及親屬關係仍待進一步確認。 至於墜樓原因，警方目前正調閱商場閉路電視畫面，釐清男子究竟是意外失足墜落，或是自行跳下，尚未有定論。警方也將聯繫駐泰國台北經濟文化辦事處，協助尋找死者家屬、通知相關消息，並安排遺體相驗，以進一步確認死因。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章