乘客車上批蘋果時遇急煞 生果刀直插心臟險死

傷者隨即被送往醫院急診，入院時已面色蒼白、意識模糊、血壓極低，情況一度危殆。院方立即以超音波及胸部電腦斷層檢查，發現為胸部開放性損傷、左側血胸、心包積血及失血性休克，決定立即進行手術。

《浙江衛視》報道，醫院在11月6日披露罕見病例細節，院方表示，當時這名男子事發時搭乘車輛，司機因前方突發狀況緊急煞車，坐在前座乘客位的他，手中生果刀不慎刺入胸部。

山西省臨汾市近日發生意外，一名男子坐在前座乘客位「批蘋果」，豈料司機因前方突發狀況緊急煞車，令乘客手中的生果刀刺入胸部，造成多條血管斷裂、右心室破裂，一度危殆，獲搶救後大逃不死。

傷口長1.5厘米

胸外科醫生先壓迫胸壁傷口止血，並發現水果刀刺破左胸壁，傷口長約1.5厘米，胸腔內血性積液約2,000毫升。由於傷者血壓不斷下滑，心臟大血管外科團隊立即前往接手搶救。醫生迅速為他開胸，發現胸骨後方有大量血腫，隨時可能引發心臟驟停，立即打開心包、釋放積血，解除心包填塞，傷者血壓才稍微改善。

隨後醫療團隊發現真正的致命傷勢，水果刀造成左側乳內動脈及肋間動脈全部斷裂，兩條血管的4個斷端同時噴血，右心室表面也有一個約6毫米的破口，血液正向外噴出。歷約2小時搶救，終於成功完成手術，目前他恢復良好，已轉入普通病房接受治療。