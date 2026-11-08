持械入宋｜54歲漢轉行自學製AI短劇 爆紅翻身還債

內地AI微短劇市場近期急劇升溫，更令一名中年漢成功「翻身」。來自河北石家莊、54歲的張漢生，過去多次創業失利並背負債務，去年起從零自學AI影視製作，帶領一班毫無影視背景的「素人」團隊，製作出穿越短劇《持械入宋》。該劇自8月首播至今連推10季，全網累計播放量突破120億次，團隊更藉此賺取約千萬元人民幣，張漢生及部分成員得以還清債務。 每天花1小時由零摸索AI 綜合內媒及自媒體報道，張漢生於2025年3月首度接觸「文生圖」及「文生片」AI工具，看準當中的創作潛力，遂每天花逾十小時由零摸索，逐步建立起AI影視製作流程。

其後他籌組的製作團隊規模約30多人，成員全屬「門外漢」，包括全職媽媽、網約車司機、客貨車送貨員及普通文員，無人擁有影視製矩背景。團隊透過線上協作模式，將番茄小說作者「茶根兒」的同名網文改編成短劇《持械入宋》，講述一支5人現代特戰小隊攜同現代武器，穿越至北宋末年介入戰爭的故事。 一星期一季極速上架 每集不足2分鐘 《持械入宋》全片角色及畫面均由AI生成，今年8月22日首播以來雖然初時反響平平，但劇集其後口碑與熱度逐季攀升，不僅登上「紅果短劇」AI推薦榜，站內累計收藏達1,141萬，單季最高熱度更達8,206萬。截至11月6日，全網累計播放量已衝破120億次。團隊透露，全系列累計投入的AI算力成本逾100萬元，目前已順利回本並實現約千萬元的商業回報。

以「每星期一季」的驚人速度更新，截至11月上旬已推出10季、合共約1,000集。劇集每集不足2分鐘，首季總時間約2小時34分鐘，片長相當於一部電影，團隊拆分成100條短片，迎合網民碎片化的觀看習慣。

54岁大哥去年3月才学AI，今年一部短剧播了60亿次。 《持械入宋》总策划张汉生54岁，创业屡败屡战，从没干过影视，去年3月才摸到AI视频，然后每天自学十几个小时，终于完成。 8月22日上线的这部剧，两个多月更了10季1000集，算力烧了100多万，团队说商业回报到了千万级。 AI真的缩短了普通人够上的专业门槛 — 二楼 (@secondfloor) November 6, 2026

由AI門外漢起步，張漢生團隊僅用一年時間便突圍而出。據悉，該團隊至今已製作近40部短劇而且「部部賺錢」，現已拆分為五個劇組同步運作，建立穩定的營運模式。 事件亦引起科網巨頭關注，抖音副總裁李亮曾發文點名介紹《持械入宋》，特別強調主創團隊並非專業影視人員，而是來自各行各業的「群眾創作」。

《持械入宋》这一部 AI 短剧爆火，李亮同学特别说明了在 AI 的加持下，人人都可以成为影视家🎉('ω')🎉 红果是宣传正能量极佳的 APP 好人必有好报 坏人必须得到惩罚 屌丝必须逆袭 美女都配佳人🌹 https://t.co/1GBFDBwroV — 小牛 (@Xiaoniu6161) November 6, 2026