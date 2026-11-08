卵巢癌誤當發福 六旬婦以筋膜槍打肚令「肚腩」越來越大

卵巢癌誤當發福 六旬婦以筋膜槍打肚令「贅肉」越來越大

中國內地一名60歲陳姓女子早前發現腰圍增加，以為只是「發福」，遂每日以筋膜槍反覆按摩腹部嘗試「震開脂肪」。惟腹部不但沒有變小，反而逐漸隆起，更出現噁心、反胃等症狀。她及後求醫後證實患上卵巢癌，腹腔內更發現兩個巨大腫瘤，其中一個直徑達15厘米。 據《海報新聞》報道，陳女士原本身形苗條，約兩個月前開始發現腰圍無故增加，褲頭愈來愈緊。由於當時沒有明顯痛楚或其他不適，她起初以為只是近日進食過量，導致腹部積聚脂肪。為消除「肚腩」，陳女士每天以筋膜槍敲打腹部，希望透過高頻震動達到燒脂效果。然而，持續一段時間後，「肚腩」不但沒有收細，反而明顯隆起，並出現噁心及反胃等症狀。察覺問題不簡單後，她在女兒陪同下到醫院求診。

醫生取出15厘米及6厘米腫瘤 醫院為她進行掃描，發現卵巢出現異常。婦科副主任醫生表示，幸好腫瘤包膜仍然完整，並沒有破裂。檢查顯示，陳女士腹腔內有兩個巨大腫瘤，直徑分別約15厘米及6厘米。醫療團隊其後為她施手術，成功完整切除兩個腫瘤，目前恢復情況良好。 醫生提醒，筋膜槍的主要作用是放鬆肌肉，並沒有燃燒脂肪或減輕體重的功效，脂肪亦不會因高頻震動而消失。由於腹部缺乏骨骼保護，內裏分布腸胃、子宮及卵巢等器官，若直接以筋膜槍反覆敲打，可能造成組織損傷。

如果腹腔內原本存在囊腫或腫瘤，外力撞擊更可能增加出血或破裂風險。醫生指出，部分惡性腫瘤一旦破裂，癌細胞或會散布至腹腔，增加治療難度。 醫生又表示，腹圍在短時間內無故增加、褲頭突然變緊，可能是卵巢癌的警號，惟相關症狀容易被誤以為是發胖或消化不良。若腹脹持續超過兩星期，並伴隨噁心、食慾下降等情況，便應提高警覺，及早求醫。 早期卵巢癌症狀不明顯 卵巢癌早期通常缺乏明顯症狀，患者容易將腹脹、胃口不佳或腰圍增加，常被誤以為腸胃不適或單純肥胖。不少患者要到腹部明顯脹大，甚至摸到腫塊才求診，或錯過較佳治療時機。

醫生建議，市民如發現腹圍在短時間內異常增加，切勿自行使用筋膜槍、按摩或拍打腹部，應盡快到婦產科求診，接受超聲波等檢查，避免延誤治療。