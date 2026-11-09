南京大學斥3000萬買AI系統 統計課堂「抬頭率」捱轟

南京大學近期因斥資人民幣3152萬元採購智慧教室系統，用於即時統計學生「抬頭率」，引發學生與社會質疑。南京大學本科生院與信息化建設管理服務中心於11月4日發布聲明，宣布即時停止統計抬頭率數據，並澄清該系統在教學應用中未經授權絕不會採集人臉等生物特徵資訊。
已決議正式停用抬頭率統計功能
爭議源於南京大學學生近期接獲校方通知，指學校將利用暑期升級的智慧教室系統，對部分課程進行為期一週的出席率紀錄。隨後網上流出該系統的運作截圖，畫面上除了監控影像外，更列出遲到人數、出席率以及「抬頭率」等統計數據；甚至有教師在班級群組中警告，相關數據將直接影響平時成績，嚴重者可能遭取消考試資格，讓學生不滿迅速升溫。
學生反映未事前徵得同意推行
公開資料顯示，南京大學採購智慧教室系統預算達人民幣3152萬元，範圍涵蓋仙林校區113間公共教室；招標文件中明訂需具備「人臉檢測、人臉識別、AI人數統計、AI抬頭率計算」等功能。多名學生反映，校方在未事前徵得同意下推行該系統，令人擔憂生物特徵外洩；更有輿論指責此舉是將科技賦能滑向「演算法凝視」，質疑以抬頭率評估學習效果缺乏合理性。
面對鋪天蓋地批評，南京大學在11月4日的官方聲明中澄清，智慧教室升級的主因是改善視訊環境、支援線上直播與跨校區互動，項目完全依法公開招標。校方強調，本學期僅是將出席率統計列為期中教學檢查的常態性試點，作為後續教學改革的參考數據，網傳「受上級指示檢查」或「到課率直接與平時成績掛鉤」等說法均非事實。針對外界最關心的隱私疑慮與「演算法凝視」批評，校方說明，智慧系統未經授權不會採集人臉資訊，且考慮到當前課堂學習方式多元，校方已決議正式停用抬頭率統計功能。至於網路上流傳的教室監控截圖，校方解釋該畫面為蘇州校區今年5月線上督導時的個人螢幕截圖，並非目前智慧教室系統的即時監控內容。