南京大學斥3000萬買AI系統 統計課堂「抬頭率」捱轟

南京大學近期因斥資人民幣3152萬元採購智慧教室系統，用於即時統計學生「抬頭率」，引發學生與社會質疑(網上圖片)

南京大學近期因斥資人民幣3152萬元採購智慧教室系統，用於即時統計學生「抬頭率」，引發學生與社會質疑。南京大學本科生院與信息化建設管理服務中心於11月4日發布聲明，宣布即時停止統計抬頭率數據，並澄清該系統在教學應用中未經授權絕不會採集人臉等生物特徵資訊。

已決議正式停用抬頭率統計功能

爭議源於南京大學學生近期接獲校方通知，指學校將利用暑期升級的智慧教室系統，對部分課程進行為期一週的出席率紀錄。隨後網上流出該系統的運作截圖，畫面上除了監控影像外，更列出遲到人數、出席率以及「抬頭率」等統計數據；甚至有教師在班級群組中警告，相關數據將直接影響平時成績，嚴重者可能遭取消考試資格，讓學生不滿迅速升溫。

學生反映未事前徵得同意推行

公開資料顯示，南京大學採購智慧教室系統預算達人民幣3152萬元，範圍涵蓋仙林校區113間公共教室；招標文件中明訂需具備「人臉檢測、人臉識別、AI人數統計、AI抬頭率計算」等功能。多名學生反映，校方在未事前徵得同意下推行該系統，令人擔憂生物特徵外洩；更有輿論指責此舉是將科技賦能滑向「演算法凝視」，質疑以抬頭率評估學習效果缺乏合理性。