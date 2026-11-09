28歲健身男操肌狂啃雞肉丸　竟長出一對「乳房」(有片)

河南省鄭州市一名28歲男子，平時熱愛健身，為了練出精壯身材，長期食用主打低脂、高蛋白的網紅雞肉丸，胸部亦愈練愈大，原以為是胸肌變厚，卻是逐漸隆起，令外觀猶如女性乳房，嚇得他趕緊就醫，醫生檢查後證實他確診「男性女乳症」，最終只能透過手術切除增生組織。

綜合《紅星新聞》、《杭州日報》等內地媒體報道，男事主除了規律健身，也嚴格控制飲食，經常將市售減脂雞肉丸當作蛋白質來源，希望降低脂肪攝取、維持肌肉線條。詎料持續食用一段時間後，胸部卻開始出現異常變化，不僅沒有練出理想胸型，反而逐漸隆起，猶如女性乳房，讓他感到焦慮與自卑。事主隨後前往鄭州人民醫院求診，醫療團隊安排荷爾蒙檢測、乳房超音波及相關檢查，確認他罹患男性女乳症，屬於男性乳腺組織異常增生。