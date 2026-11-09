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出版：2026-Nov-09 13:33
更新：2026-Nov-09 13:33

11元人民幣買樓？黑龍江住宅底價1元 140秒被出價1001次

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11元人民幣買樓？黑龍江住宅底價1元 140秒被出價1001次

11元人民幣買樓？黑龍江住宅底價1元 140秒被出價1001次

花11元人民幣就能買樓？內地電商平台近日拍賣黑龍江鶴崗一個逾68平方米住宅單位，底價僅1元。拍賣開始後短短140秒，吸引1677人湧入競投，累計出價1001次，最終由一名浙江男子以11元「封頂價」成交。

市值4萬 浙江男成業主

據內地媒體《縱覽》報道，阿里資產拍賣平台11月5日舉行網上拍賣，涉事住宅位於黑龍江省鶴崗市工農區，實用面積68.36平方米，產權使用期限至2078年，並列明沒有抵押及查封情況。該物業市值約4萬元，底價為1元，每次加價1分，競投價格最高為11元，先達到上限者即告勝出。

拍賣開始後，網民蜂擁入場，短短140秒內共有1677人參與競投，出價次數達1001次。最終，一名浙江男子以11元成功投得該物業，消息隨即在內地網絡引起熱議。

拍賣主辦方其後證實交易有效，強調有關拍賣是平台配合「雙十一」購物節推出的促銷活動，樓價差額由平台補貼。換言之，得標者只需支付11元房款，另繳約2,000元契稅，便可辦理手續過戶。以超低價房產製造話題並非新鮮事。2024年「雙十一」期間，該平台亦曾以「11元封頂」規則拍賣山東威海乳山一個約42平方米的海景單位，吸引大批網民關注。

拍賣平台最近出現黑龍江省鶴崗市的「賣房雙11優惠」，號稱11元就可買樓 11元成交的黑龍江省鶴岡市房屋原價4萬多元人民幣

鶴崗二手樓供過於求難套現

不過，無論是長期因樓價低廉而成為話題的鶴崗，還是因海景房供過於求、空置率高而被部分網民戲稱為「鬼城」的乳山，這些看似令人「執到寶」的交易，背後往往伴隨難以擺脫的持有成本。這宗看似「無得輸」的交易，背後卻暗藏成本。幸運兒除須支付11元樓價，還要繳交約2,000元契稅，單是過戶稅費已是樓價約180倍；日後更要面對暖氣費、物業管理費、維修及折舊等開支。

更棘手的是，鶴崗二手樓市場長期供過於求，市場上待售單位數量龐大，物業成交周期較長，業主未必能夠輕易將單位轉手套現。這間以11元買入的住宅，表面看似天降橫財，實際上卻未必笑到最後。

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