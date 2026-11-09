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出版：2026-Nov-09 15:35
更新：2026-Nov-09 15:35

山西太原酒店大火釀14死38傷 住客破窗求救（有片）

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山西太原酒店大火釀14死38傷 住客破窗求救（有片）

山西太原酒店大火釀14死38傷 住客破窗求救（有片）

大陸山西省太原市一棟高樓大廈「豪生國際公寓」昨日（11月8日）發生嚴重火災，截至目前已確認14人死亡、38人送院救治，成功逃生的人回憶事發經過，仍心有餘悸。

大火於當日下午4時59分發生附近居民表示大樓7、8樓以上區域冒出滾滾濃煙，甚至有人拿手機手電筒向窗外求救。

走廊樓梯濃煙密佈

一名成功脫困的蘭姓男子透露，他當天下午3時55分左右入住8樓的酒店，入住不久聞到燒焦味，發現濃煙從房門縫隙及天花板不斷湧入。他立即沾濕浴巾掩住口鼻，再嘗試開房門準備逃生，但此時走廊早已被濃煙吞噬，能見度僅剩約半米。

山西豪生國際公寓大樓大火，有住客求救（影片截圖） 山西豪生國際公寓大樓大火，有住客求救（影片截圖） 山西省太原市「豪生國際公寓」大火，最少14人死亡（影片截圖） 山西省太原市「豪生國際公寓」大火，最少14人死亡（影片截圖） 大樓7、8樓以上區域冒出滾滾濃煙，有人拿手機手電筒朝外求救（影片截圖） 濃煙從豪生國際公寓大樓不斷冒出（網上圖片）

他沿著逃生指示尋找樓梯，途中遇到一名驚慌的女子，於是兩人一起逃走。二人接著又碰到3名準備落樓逃生的酒店清潔人員以及一對年輕情侶。但他發現樓梯煙霧瀰漫、難以全身而退，於是阻止眾人往下走，改為尋找其他逃生路線。

六人於露天平台獲救

蘭男回憶，入住時曾留意建築結構，印象中大樓西側有一處露天平台，因此決定帶大家尋找通往露台的房間。幸運的是，7人很快找到一間開著的房門，房內窗戶正好通往露天平台，眾人隨即翻窗逃出，在露天平台等待救援，最終平安獲救。

豪生國際公寓建於2007年，位於太原市中心，是當地較早興建的高樓建築物之一，由於整棟建築外觀呈金色，當地人稱為「大金樓」，低樓層設有補習班，較高樓層則是酒店。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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