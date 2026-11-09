山西太原酒店大火釀14死38傷 住客破窗求救（有片）

大陸山西省太原市一棟高樓大廈「豪生國際公寓」昨日（11月8日）發生嚴重火災，截至目前已確認14人死亡、38人送院救治，成功逃生的人回憶事發經過，仍心有餘悸。

大火於當日下午4時59分發生附近居民表示大樓7、8樓以上區域冒出滾滾濃煙，甚至有人拿手機手電筒向窗外求救。

走廊樓梯濃煙密佈

一名成功脫困的蘭姓男子透露，他當天下午3時55分左右入住8樓的酒店，入住不久聞到燒焦味，發現濃煙從房門縫隙及天花板不斷湧入。他立即沾濕浴巾掩住口鼻，再嘗試開房門準備逃生，但此時走廊早已被濃煙吞噬，能見度僅剩約半米。