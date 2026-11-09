山西太原酒店大火釀14死38傷 住客破窗求救（有片）

大陸山西省太原市一棟高樓大廈「豪生國際公寓」昨日（11月8日）發生嚴重火災，截至目前已確認14人死亡、38人送院救治，成功逃生的人回憶事發經過，仍心有餘悸。
大火於當日下午4時59分發生附近居民表示大樓7、8樓以上區域冒出滾滾濃煙，甚至有人拿手機手電筒向窗外求救。
走廊樓梯濃煙密佈
一名成功脫困的蘭姓男子透露，他當天下午3時55分左右入住8樓的酒店，入住不久聞到燒焦味，發現濃煙從房門縫隙及天花板不斷湧入。他立即沾濕浴巾掩住口鼻，再嘗試開房門準備逃生，但此時走廊早已被濃煙吞噬，能見度僅剩約半米。
他沿著逃生指示尋找樓梯，途中遇到一名驚慌的女子，於是兩人一起逃走。二人接著又碰到3名準備落樓逃生的酒店清潔人員以及一對年輕情侶。但他發現樓梯煙霧瀰漫、難以全身而退，於是阻止眾人往下走，改為尋找其他逃生路線。
六人於露天平台獲救
蘭男回憶，入住時曾留意建築結構，印象中大樓西側有一處露天平台，因此決定帶大家尋找通往露台的房間。幸運的是，7人很快找到一間開著的房門，房內窗戶正好通往露天平台，眾人隨即翻窗逃出，在露天平台等待救援，最終平安獲救。
豪生國際公寓建於2007年，位於太原市中心，是當地較早興建的高樓建築物之一，由於整棟建築外觀呈金色，當地人稱為「大金樓」，低樓層設有補習班，較高樓層則是酒店。
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11月8日，山西太原迎泽区豪生国际公寓发生火灾，现场多人被困。 https://t.co/HEUpRCGU9K— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 8, 2026
【高層ビル火災で14人死亡】 中国山西省太原市で8日、高層ビル火災があった。火は約2時間後に消し止められたが、14人が死亡した。現場で撮影されたとみられる映像では、逃げ遅れた人が窓から助けを求める様子や、救出を試みるはしご車などが確認できる。— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) November 9, 2026