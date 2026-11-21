建築由中國工程院院士何鏡堂主持設計，汲取中國傳統建築「重檐飛揚」的意象，透過現代手法轉化為層層出挑的疊檐造型，遠看有如一座大樹向海生長，近看又像一盞被緩緩拉開的慶典燈籠，呈現「文明之樹、時代明燈」的設計理念。

幕牆由7萬多塊幻彩塗層菱形鋁板拼成，每塊曲率、角度、顏色各異，營造「鱗紋疊瓦、微光暈染」的效果，入夜亮燈後尤其驚艷。

這棵「文明之樹」開館前已獲國際肯定。2025年12月，在深圳舉辦的首屆英國皇家建築師學會（RIBA）亞洲建築慶典中，前海博物館奪得首屆RIBA亞太獎未來建築類別大獎，2024年時亦曾獲得全球未來設計獎未來建築類別最高獎Gold Winner。