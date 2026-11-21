坐落在前海灣畔的前海博物館正式登場，成為深圳全新文化地標。這座博物館背倚大小南山、面朝前海灣，由中國工程院院士何鏡堂主持設計，以「文明之樹、時代明燈」為理念，層層重檐如大樹向海而生，又如一盞慶典燈籠次第展開，氣勢不凡。這座華美的建築藏着哪些巧思？還肩負一項特別「使命」？
文章出處：「當代中國」網站
「重檐飛揚」外觀 7萬塊菱形鋁板拼砌而成
前海博物館佔地約3.24萬平方米，總建築面積約12.6萬平方米，樓高68米，地上7層、地下3層，是深圳「新時代十大文化設施」之一。
建築由中國工程院院士何鏡堂主持設計，汲取中國傳統建築「重檐飛揚」的意象，透過現代手法轉化為層層出挑的疊檐造型，遠看有如一座大樹向海生長，近看又像一盞被緩緩拉開的慶典燈籠，呈現「文明之樹、時代明燈」的設計理念。
幕牆由7萬多塊幻彩塗層菱形鋁板拼成，每塊曲率、角度、顏色各異，營造「鱗紋疊瓦、微光暈染」的效果，入夜亮燈後尤其驚艷。
這棵「文明之樹」開館前已獲國際肯定。2025年12月，在深圳舉辦的首屆英國皇家建築師學會（RIBA）亞洲建築慶典中，前海博物館奪得首屆RIBA亞太獎未來建築類別大獎，2024年時亦曾獲得全球未來設計獎未來建築類別最高獎Gold Winner。
2.8萬噸鋼量如4座巴黎鐵塔 無柱觀景台飽覽山海美景
要做出層層向上的重檐造型，工程難度不小。整個項目用鋼量達2.8萬噸，相當於4座巴黎埃菲爾鐵塔的重量。其結構由12根傾斜巨柱與8個核心筒共同支撐而成，巨柱在五層以下傾斜7.8度，五層以上大幅增至22.03度，以營造出下小上大、重檐飛揚的空間外形。
最大難度在於離地達45米、位於五層的觀景平台。項目團隊破天荒把橋樑工程的拱結構「搬」到建築高位，在南北各建一座高22.75米、跨度94.34米的巨型圓拱，並以預應力智能張拉系統實現「毫米級合龍」，造就國內罕見的高位大跨度無柱空間。沒有一根柱遮擋，視野豁然開朗。
北側的「海劇場」直面前海灣，南側「山劇場」遙望大小南山，270度「山、海、城」全景一覽無遺。觀眾在二至四層看完文物後登上五層，可以將企鵝島、摩天輪等深圳地標與環灣景致盡收眼底。
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40米高中庭 獨特建築勾勒中式樓閣線條美
館內同樣大有乾坤。由首層直貫四層的中庭淨高40米、面積約1,600平方米，是館內的「城市客廳」。設計團隊運用「負形」手法重構傳統樓閣意象，回廊與天花以傳統比例層層「收分」，直徑逐層收窄，圍出虛空，看起來恰似一座樓閣的剪影，並與外立面的重檐飛揚互相呼應，抬頭仰望，氣勢撼人。
日後，這裏還將配備全息投影與聲光電系統，舉辦文物展陳、藝術首發、文化沙龍等活動。
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設天台花園 屋頂變身城市綠洲
屋頂的設計也別有巧思。
沿五層觀景台旋轉樓梯直上館頂，即可見到空中花園「綠心花園」，可以在前海之巔飽覽現代化濱海風光。超高城市客廳、全景式山海劇場與屋頂綠心花園串連起來，令整座建築成為文化、遊樂與休憩兼備的公共文化新空間。
三權分置 全國博物館改革試驗田
前海博物館建築上的巧思，是為了它的獨特任務而來的。這座由深圳市人民政府與中國國家博物館攜手打造的博物館，還肩負一個特別使命——做中國博物館改革的「試驗田」。
按照《博物館條例》，公立博物館屬於公益性事業單位，經費由國家支出，資產、藏品、營運集於一身。2021年，中央九部門《關於推進博物館改革發展的指導意見》提出「探索管辦分離」，在特定的新建博物館的資產所有權、藏品歸屬權、開放運營權分開配置，實行「三權分置」。
作為中國國家博物館在深圳的首個合作共建項目，前海博物館便是國家文物局賦予深圳探索博物館「三權分置」的試點項目。
試點下，前海博物館有五個展覽免費，三個特展收費。此外，還請來騰訊合辦數字展，通過人工智能、數字孿生技術把北京中軸線、敦煌莫高窟等「搬」進館內，深入淺出地述說文物故事，更好地普及相關知識。
深圳博物館館長黃琛指出，世界級博物館普遍構建多元收入、自我「造血」，包括設立基金會、吸納社會捐贈、發展商業配套、出租場地、建立會員制度、開發藝術衍生品、成立館屬企業等。大英博物館、中國國家博物館都是其中佼佼者，這正是深圳可以借鑑的方向。
這座大美建築之下，未來將有更多玩法。
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深圳前海博物館資料
地址：深圳前海合作區前灣4路272號
交通：地鐵5號線前灣公園站C出口，轉公交M158/M409/前灣環巴T208
開放時間：10:00-18:00 (周一閉館)