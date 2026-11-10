黃仁勳出軌｜黃樂曾任職資料公司Megaspeed背景曝光 前身為中國遊戲公司「海外分支」

晶片巨頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳向公司發信承認有婚外情，對象疑為資料中心公司Megaspeed高層黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang），內地傳媒披露，該公司前身是內地遊戲公司海外分支，短短數年轉型投入GPU雲端運算，旗下馬來西亞關聯公司累計採購至少48億美元的先進AI設備。

2021年轉型雲端運算業務

《金角財經》報道，Megaspeed前身為名為「7Road International」，是內地遊戲公司「第七大道」於2015年9月在新加坡設立，該公司早期靠《彈彈堂》、《神曲》等網頁遊戲起家，產品曾拓展至東南亞。根據年報，2021年起，第七大道開始投入雲端運算業務，利用GPU提供線上遊戲、繪製動畫等服務，2022年相關業務收入約1.06億人民幣。