黃仁勳出軌｜黃樂曾任職資料公司Megaspeed背景曝光 前身為中國遊戲公司「海外分支」

晶片巨頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳向公司發信承認有婚外情，對象疑為資料中心公司Megaspeed高層黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang），內地傳媒披露，該公司前身是內地遊戲公司海外分支，短短數年轉型投入GPU雲端運算，旗下馬來西亞關聯公司累計採購至少48億美元的先進AI設備。
2021年轉型雲端運算業務
《金角財經》報道，Megaspeed前身為名為「7Road International」，是內地遊戲公司「第七大道」於2015年9月在新加坡設立，該公司早期靠《彈彈堂》、《神曲》等網頁遊戲起家，產品曾拓展至東南亞。根據年報，2021年起，第七大道開始投入雲端運算業務，利用GPU提供線上遊戲、繪製動畫等服務，2022年相關業務收入約1.06億人民幣。
黃樂2023年辭任董事
2023年3月，7Road International正式更名為Megaspeed，黃樂出任公司常務董事，登記股東則改為Huang Le Limited。同年11月，Megaspeed股權再度調整，由新加坡企業Swiftdata接手，背後所有者為Tan Yong Pong，11月10日，Tan出任董事，黃樂退出董事名冊。
報道指出，在股權轉讓完成4天後，Megaspeed成為英偉達官方雲端合作夥伴，可進入英偉達雲端運算生態，提供基於GPU的算力服務。2024年2月，Megaspeed在馬來西亞設立關聯企業Speedmatrix，Tan Yong Pong同樣擔任董事。
隨後，Speedmatrix開始大量採購AI設備。2024年6月至2026年2月，Speedmatrix累計採購至少48億美元先進AI設備，包括搭載英偉達晶片的伺服器等產品。
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