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出版：2026-Nov-10 10:53
更新：2026-Nov-10 10:53

黃仁勳出軌｜黃樂前央視同事：當年就看出她不簡單

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黃仁勳出軌｜黃樂前央視同事：當年就看出她不簡單

黃仁勳出軌｜黃樂前央視同事：當年就看出她不簡單

前央視記者白潔在微博表示，黃仁勳婚外情對象黃樂就是曾與她共用辦公室的同事，並稱當年就看出她不簡單，但目前該貼文已無法查看。

英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳婚外情風波持續延燒，他於11月8日透過電子郵件向全體員工公開致歉，坦承自己對妻子不忠，並表示行為深深傷害了妻子和孩子。黃仁勳在信中寫道：「我對妻子不忠，我的行為深深傷害了她和我們的孩子，我的所作所為沒有任何藉口。」他同時承認此事件讓自己未能克盡對英偉達員工、董事會以及廣大股東應有的誠信與責任，表示感到無比自責與深切抱歉，並承諾未來將全力以赴投入英偉達的營運事務，用實際行動重新贏得各界信任。

由傳媒界轉戰金融界

根據外媒報道，黃仁勳的婚外情對象為黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang），曾任資料中心公司Megaspeed的高層。《紐約郵報》與內地私募基金資料庫「私募排排網」的資訊顯示，黃樂擁有極為亮眼的商場經歷。她自稱擁有4年傳媒經驗，曾先後任職於湖南衛視及中央電視台；後來轉戰金融界，歷任匯豐銀行私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁，以及上海和熙投資執行董事。然而，湖南衛視與央視的網站上完全找不到黃樂的任何資料，對於她在金融圈的任職經歷，匯豐銀行與中信證券也拒絕發表評論。

前央視記者白潔於11月9日在微博發文，確認黃樂是舊同事 黃仁勳婚外情對象黃樂 證實曾跟黃樂共用辦公室　前央視記者：當年就看出她不簡單 黃仁勳與黃樂曾在台北一同出席餐會。（圖／中天新聞） 雙重婚內出軌？黃樂驚爆是人妻「丈夫把她獻給黃仁勳」 黃樂傳兜售數億資料中心計畫「拿輝達當靠山」！豪言：拿晶片沒難度 黃仁勳出軌｜BBC引述消息：牽涉龐大金錢損失　黃仁勳不會被解僱 黃仁勳去年訪台北時與黃樂舉止親暱。(互聯網) 24年6月黃仁勳現身於台北一酒吧，黃樂亦在場。 黃仁勳出軌｜BBC引述消息：牽涉龐大金錢損失　黃仁勳不會被解僱

貼文無法查看已消失

網名「啞巴」的前央視記者白潔於11月9日在微博發文表示：「經過一上午的對線，終於確認，這位黃樂就是曾經和我一個辦公室的黃樂。」白潔回憶當年就看出黃樂不簡單，感嘆「沒想到能如此不簡單」，並表示「看看人家，看看自己」。她提到這件事曝光後，原本平靜的心情都被打亂。不過這篇貼文目前已無法查看，消失的原因不明。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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