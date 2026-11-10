黃仁勳出軌｜黃樂前央視同事：當年就看出她不簡單

前央視記者白潔在微博表示，黃仁勳婚外情對象黃樂就是曾與她共用辦公室的同事，並稱當年就看出她不簡單，但目前該貼文已無法查看。

英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳婚外情風波持續延燒，他於11月8日透過電子郵件向全體員工公開致歉，坦承自己對妻子不忠，並表示行為深深傷害了妻子和孩子。黃仁勳在信中寫道：「我對妻子不忠，我的行為深深傷害了她和我們的孩子，我的所作所為沒有任何藉口。」他同時承認此事件讓自己未能克盡對英偉達員工、董事會以及廣大股東應有的誠信與責任，表示感到無比自責與深切抱歉，並承諾未來將全力以赴投入英偉達的營運事務，用實際行動重新贏得各界信任。