上海餐廳浦江淮宴（社交平台為浦江薈）近日借用英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳捲入的婚外情風波作宣傳，貼文配上黃仁勳與黃樂曾用餐的合照，呼籲網民到訪打卡，引起網民熱議。

位於上海浦東新區濱江大道的浦江淮宴昨日（11月9日）發文，邀請市民到店拍照打卡，體驗「黃仁勳外遇」同款菜式。餐廳同時上載黃仁勳與黃樂過往用餐時的合照，並寫道：「歡迎大家一起來浦江淮宴拍照打卡同款照片。」浦江淮宴主打淮揚菜及中式合菜，每道菜價格約數百元人民幣。由於將兩人的私人合照轉化為宣傳，令事件引起討論。部分網民以輕鬆口吻留言，笑稱餐廳「今晚預約爆了吧」，又有人表示這裏已成為新的打卡地點，認為餐廳成功掌握網絡熱話。不過，亦有網民質疑以婚外情作宣傳噱頭並不恰當，批評餐廳消費顧客的私生活，甚至直斥：「如果是酒店這樣宣傳也太缺德了。」