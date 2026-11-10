陝西漢疑不滿拆遷賠償 駕挖泥機「強拆」政務中心(有片)

陝西省西安市發生民眾駕駛挖泥車「強拆」政務中心事件，一座政府建築物前突然出現一部大型挖泥車，建築物上方有「陝西政務服務」大字，挖泥機操作員瘋狂破壞大樓門頭招牌及外牆，大批辦事市民及職員慌忙疏散（影片截圖）

陝西省西安市周一（9日）發生民眾駕駛挖泥車「強拆」政務中心事件，網上多段短片顯示，當天上午11時，一座政府建築物前突然出現一部大型挖泥車，建築物上方有「陝西政務服務」大字，挖泥機操作員瘋狂破壞大樓門頭招牌及外牆，大批辦事市民及職員慌忙疏散，涉案操作員最終被特警制服。

西安市西咸新區公安局證實民警到場控制了47歲嫌疑人胡某某，事件中無人受傷。目前嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。政務大廳在大樓周邊拉起警戒線完成現場勘察後，已於當日下午逐步恢復業務辦理。

持續破壞約1小時 職員市民疏散「沒人敢攔」

政務中心職員憶述，事發時由於挖泥機操作員揮舞機械阻止他人靠近，大樓緊急疏散了所有前線職員和辦事市民，當時「沒人敢攔」。操作員持續破壞約1小時、造成大樓至少6處建築結構受損後自行停機，隨即被接報趕至的20多名特警當場控制。