廈金大橋廈門段海上主線橋貫通　進入通車前最後階段

11月10日，廈金大橋廈門段海上主線橋最後一榀鋼箱樑吊裝到位（央視新聞截圖）

為了保障這塊「巨無霸」運輸吊運期間安全和過往船舶順暢通行，海事部門現場護航。採用「遠端管控+現場監護」立體保障模式，在守住吊運安全底線的同時，最大限度地減少對轄區正常通航的影響。

據《央視新聞》報道，最後這一榀鋼箱樑重達3318噸，體量大、吊裝精度高，基準溫度要控制在約22℃，施工人員利用5500噸級浮吊船將鋼箱樑吊起，緩緩送入合龍口，再通過千斤頂同步控制進行精調。

內地公布「廈金大橋」最新進度！今天（11月10日）凌晨，隨著最後一榀鋼箱樑吊裝到位，大橋海上主線橋順利合龍，標誌著廈金大橋（廈門段）海上主線橋主體結構建設完成，項目進入通車前的收尾階段。

設計雙向8車道 時速100公里

此次合龍的劉五店航道東側非通航孔橋是廈金大橋（廈門段）海上主線橋最後一座合龍橋段。全長約14.2公里的海上主線橋由觀音山互通主線橋、劉五店航道橋、金通航道橋等12個橋段構成。隨著海上主線橋的合龍，橋面、機電、交通安全等各項配套工程施工也加緊進行。

廈金大橋（廈門段）全長約19.6公里，包括海上主線橋、支線橋及陸地隧道等工程。其中主線全長17.34公里，跨海段為雙向8車道，設計時速100公里。今年底海上主線橋預計建成通車後，廈門本島至大嶝島的交通時間將進一步縮短，令本島至翔安國際機場交通效率大幅提升。