鏟屎官欠債累12隻幼貓遭拍賣　網民感慨：主子孭債(有片)

浙江杭州一名經營貓舍的男子，因欠債2萬元人民幣(下同)無力償還，被法院裁定將他飼養的12隻幼貓拍賣抵債，每隻2,100元起拍。據指，事主先前已因另一宗糾紛被法拍15隻貓，意味他前後合共有27隻貓登上司法拍賣平台。令不少網民感慨，主子替鏟屎官還債。

綜合《荔枝新聞》、《現代快報》等內地媒體報道，男事主經營貓舍，並飼養、繁殖品種貓，最近他因為買賣契約糾紛，被法院判決要償還原告2萬元及利息等費用，但事主收到執行通知後，卻遲遲不履行。法院今年10月裁定，認為事主名下12隻幼貓屬於可供執行的營業財產，因此在昨日(9日)上午分別拍賣，每隻底價為2,100元。法院也提醒，幼貓的品種、出生日期等資訊，均由事主自述，至於實際健康狀況、是否結紮、疫苗接種情形仍未確認，建議買家實際到場查看。但圍觀的人多，僅4人報名，結果無人出價，全部流拍，暫時未知12隻貓的去向。