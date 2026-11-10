瀘州白骨案｜女子殺債主整容逃亡判死刑 前夫死緩

綜合傳媒報道，四川瀘州「花壇藏屍案」在瀘州市中級人民法院宣判。法院審理查明，1996年，陳某芬向死者借錢4萬元人民幣，約定次年農曆新年前歸還。1997年初，陳某芬為逃避債務，向時任丈夫楊某根提議將吳某萍殺害，楊某根同意。

1997年2月1日，陳某芬以還錢為由將吳女約至某倉庫，示意楊某根伺機行兇。楊某遂趁死者清點款項之際，以雙手扼頸方式致其死亡。當晚，兩名被告將死者屍體轉移至天台並掩埋於花壇中。

花壇挖出白骨揭28年命案

直到2025年6月7日，該服裝批發商城天台花壇因漏水施工，工人意外挖出一具白骨。瀘州警方偵查確認，白骨屬於商場吳姐店主，案發時間為1997年2月1日。死者失蹤後家屬報案，但警方多次到商場調查一無所獲，最終只能列為失蹤人口。