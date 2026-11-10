瀘州白骨案｜女子殺債主整容逃亡判死刑 前夫死緩

四川瀘州一間服裝店老闆娘為逃避4萬元人民幣債務，竟夥同前夫將吳姓閨密兼債主勒斃，並於商場天台花壇埋屍。涉案女子整容潛逃，直到28年後工人在拆除商場屋頂花糟令屍體被發現。法院今日（11月10日）一審判處陳女死刑，其楊姓前夫則被判死緩。
借錢變殺機 1997年勒斃閨密
綜合傳媒報道，四川瀘州「花壇藏屍案」在瀘州市中級人民法院宣判。法院審理查明，1996年，陳某芬向死者借錢4萬元人民幣，約定次年農曆新年前歸還。1997年初，陳某芬為逃避債務，向時任丈夫楊某根提議將吳某萍殺害，楊某根同意。
1997年2月1日，陳某芬以還錢為由將吳女約至某倉庫，示意楊某根伺機行兇。楊某遂趁死者清點款項之際，以雙手扼頸方式致其死亡。當晚，兩名被告將死者屍體轉移至天台並掩埋於花壇中。
花壇挖出白骨揭28年命案
直到2025年6月7日，該服裝批發商城天台花壇因漏水施工，工人意外挖出一具白骨。瀘州警方偵查確認，白骨屬於商場吳姐店主，案發時間為1997年2月1日。死者失蹤後家屬報案，但警方多次到商場調查一無所獲，最終只能列為失蹤人口。
據家屬和舊商戶們反映，外號陳四姐的主謀平時和死者關係不錯，吳女士經常關照她的生意，在命案發生之前，她曾向死者借4萬人民幣用於資金周轉。
瀘州警方經過偵查，最終鎖定了疑犯，案發時兩人還是夫妻。陳女與吳女同在商場開店，案發後不久，陳女與楊男離婚。28年間，陳女更改身份、整容、頻繁出入境，最終在上海落網。
法院判決女被告犯故意殺人罪、偽造身份證件罪、使用虛假身份證件罪、偷越邊境罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並罰款2.7萬人民幣；男被告人犯故意殺人罪，判處死刑，緩刑二年執行，剝奪政治權利終身。
受害人兒子聞判決後哭成淚人
死者34歲失蹤時，兒子當時年僅10歲，28年間從未放棄尋找母親，他出席庭審時聽到法官宣讀兩名被告罪行，控制不住流下了眼淚，「之前我怕結果不好，但現在法律給了媽媽一個公道，我心裡的石頭也落下來了」。
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