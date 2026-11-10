黃仁勳出軌｜胡錫進：中國從不要求女間諜以上床實現目標

英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳承認婚外情，對象黃樂被美國情報官員指為中國間諜，中方斥所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，污蔑抹黑。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在網上發長文提出看法，自稱是情報學出身的他相信黃樂不是間諜，強調中國情報界「從不要求女情報人員通過『上床』實現任務目標」。

胡錫進指據他所知，中國情報界不會用「美人計」來完成任務。中方防美人計，但「從不要求女情報人員通過『上床』實現任務目標」。他認為黃仁勳與黃樂更可能只是在商場上認識，繼而產生感情，並非間諜行動。他亦表示，「希望黃樂真的是中國特務，因為那樣便證明中國的情報機關很厲害，想拿下誰就拿下誰，但他高度懷疑黃樂根本不是中國女間諜。」

出軌風波本質是美國政治內鬥

胡錫進判斷這宗風波本質上是美國政治內鬥，是民主黨和美國建制派「搞黃仁勳、並進而搞特朗普」的手段。他質疑如果美國情報機構真的認定黃樂是間諜，理應先私下警告黃仁勳，而不是把消息爆料給媒體，讓輿論先炸開，迫使黃仁勳公開道歉。「如果黃樂是間諜，她稱得上是史上最成功的間諜之一。如果她不是間諜，那麼她受的是歷史上女人最猛烈、覆雜的冤枉之一。」，他傾向於認為事情的真相是後者。