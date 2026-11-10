台北冷血女虐死20隻貓　18具貓屍入垃圾袋棄屍

台北市一名游姓女子，在2025年起陸續領養20多隻貓狗，其後卻因經濟與身心狀況而疏於照顧，造成多達20隻貓先後死亡。在去年12月，她將18具貓屍裝入垃圾袋，準備扔上垃圾車，被附近民眾發現，並攔下報警。台北地檢署近日完成調查共認為，游女未盡飼主義務，導致20隻貓死亡，於周二（10）以以涉嫌違反動物保護法將其起訴。

檢方調查指，游女因經濟及身心狀況不佳，未有為貓隻提供必要的照顧，同時，因其未經常居住在位於信義區富陽街的租屋處，導致貓隻生活環境髒亂不堪，去年11月又因未繳電費遭斷電，造成其飼養的貓陸續死亡。