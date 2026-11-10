台北冷血女虐死20隻貓　18具貓屍入垃圾袋棄屍

台北市一名游姓女子，在2025年起陸續領養20多隻貓狗，其後卻因經濟與身心狀況而疏於照顧，造成多達20隻貓先後死亡。在去年12月，她將18具貓屍裝入垃圾袋，準備扔上垃圾車，被附近民眾發現，並攔下報警。台北地檢署近日完成調查共認為，游女未盡飼主義務，導致20隻貓死亡，於周二（10）以以涉嫌違反動物保護法將其起訴。
檢方調查指，游女因經濟及身心狀況不佳，未有為貓隻提供必要的照顧，同時，因其未經常居住在位於信義區富陽街的租屋處，導致貓隻生活環境髒亂不堪，去年11月又因未繳電費遭斷電，造成其飼養的貓陸續死亡。
租屋處惡臭瀰漫兼斷水斷電 動保處發現貓乾屍
據台灣傳媒報道，游女自去年5月起領養母貓「蔚蔚」及4隻幼貓，之後又陸續透過網絡與動物收容中心領養20多隻貓、狗，多數為初生貓或幼貓。
游女認養的寵物常常無故死亡，因此有愛貓人士向動保處檢舉。動保處在去年11月12日聯同警方及房東，前往租屋處上門調查，發現屋內惡臭瀰漫，以及斷水斷電，六並搜獲貓乾屍1具，現場另有體型偏瘦的狗1隻、貓5隻，還有1隻貓逃逸。
在12月4日晚，游女帶著裝有共18具貓屍的2袋垃圾外出，準備扔上垃圾車企圖以普通垃圾處理。一旁民眾聞到刺鼻氣味起疑，立即錄影並通知清潔工攔下其中1袋，發現裡面有大量貓屍後，隨即報警。警方事後又在木柵垃圾焚化爐尋獲另1袋貓屍。