黃仁勳出軌｜黃樂老公康偉年少得志　今傳涉操縱股票被拘

英偉達CEO黃仁勳跟黃樂的婚外情持續延燒，連帶「正宮」，也就是黃樂的正牌老公康偉的長相也被找出，現年約51歲的他，在32歲就當上共同基金公司中海基金的總經理，在業界當時有「最年輕基金公司總經理」的美名，但目前傳出已被上海警方扣查。
曝光的照片中，黃樂跟丈夫康偉，在2023年8月14日，前往「中汽創智」公司參訪，兩人笑得開心，隨後也被該公司人員帶着，參觀該公司的核心產品。
英偉達股價重挫
據內媒《響亮新聞》的報道，出生於1975年1月的康偉，上海交通大學畢業後就投入業界，32歲就當上共同基金公司中海基金的總經理，在業界當時有「最年輕基金公司總經理」的美名，2010年7月他開了上海和熙投資管理公司，妻子黃樂2015年也來上班，曾任該公司的副總經理、執行董事、投決會委員，總經理，但康偉目前傳出已被上海警方採取刑事強制措施，理由是「涉嫌操縱股票」，黃樂目前外傳人在中國。
回顧緋聞跟間諜疑雲，黃仁勳日前公開坦承跟新加坡公司Megaspeed美女高管黃樂有婚外情，震撼業界，英偉達股價也因此重挫，黃樂也被起底，消息直指美方查出她是中國女間諜，已經監控她一段時間，但美國國務卿魯比奧、總統特朗普通通未證實此部分，英偉達也已表示，目前已委託紐約的知名律師事務所「Wachtell, Lipton, Rosen & Katz」調查此事。
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