黃仁勳出軌｜黃樂老公康偉年少得志　今傳涉操縱股票被拘

英偉達CEO黃仁勳跟黃樂的婚外情持續延燒，連帶「正宮」，也就是黃樂的正牌老公康偉的長相也被找出，現年約51歲的他，在32歲就當上共同基金公司中海基金的總經理，在業界當時有「最年輕基金公司總經理」的美名，但目前傳出已被上海警方扣查。

曝光的照片中，黃樂跟丈夫康偉，在2023年8月14日，前往「中汽創智」公司參訪，兩人笑得開心，隨後也被該公司人員帶着，參觀該公司的核心產品。