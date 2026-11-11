黃仁勳出軌｜網傳黃樂高中照　推算年齡由42歲升至近五旬

英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳（Jensen Huang）日前承認婚外情，中國女商人黃樂（Le Huang、又名Alice Huang）也被捲入風波，網上陸續流出黃樂早年照片及社交平台內容，從高中舊照到近年的海外旅遊足跡，都成為外界追查其背景的焦點。

2024年發布兩人合照

近日網傳一張疑似黃樂高中時期的班級照片及資料，內容顯示，她在1993年升讀湖南湘潭市江南中學9305班、高一。若相關資料確實屬於黃樂，依一般就學年齡推算，她可能出生於1977年前後，今年約49歲，與先前網傳的42歲說法有所落差。