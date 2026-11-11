黃仁勳出軌｜網傳黃樂高中照　推算年齡由42歲升至近五旬

英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳（Jensen Huang）日前承認婚外情，中國女商人黃樂（Le Huang、又名Alice Huang）也被捲入風波，網上陸續流出黃樂早年照片及社交平台內容，從高中舊照到近年的海外旅遊足跡，都成為外界追查其背景的焦點。
2024年發布兩人合照
近日網傳一張疑似黃樂高中時期的班級照片及資料，內容顯示，她在1993年升讀湖南湘潭市江南中學9305班、高一。若相關資料確實屬於黃樂，依一般就學年齡推算，她可能出生於1977年前後，今年約49歲，與先前網傳的42歲說法有所落差。
除了舊照之外，黃樂過往微信朋友圈內容也遭到曝光。其中一張2024年發布的照片，被指是她與黃仁勳的合照，讓外界進一步關注兩人的關係及交往時間。
今年未見黃仁勳身影
從流出的朋友圈內容來看，黃樂2026年頻繁在歐洲各地旅行，足跡遍及西班牙、荷蘭、匈牙利、比利時、挪威、冰島、法國、英國、意大利、瑞士、德國、奧地利及捷克等地。值得注意的是，從目前流出的2026年朋友圈內容來看，未見黃仁勳身影。
至於2024年的朋友圈，則較多與AI產業及科技圈相關，包括祝賀上海超硅完成C輪融資，以及輝達GB200伺服器等內容。這些帖文顯示，黃樂過去與AI及科技產業圈有一定程度的接觸。
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